https://ria.ru/20210322/miloserdie-1602404147.html
Служба "Милосердие" призвала каждого пожертвовать 72 рубля к Пасхе
Служба "Милосердие" призвала каждого пожертвовать 72 рубля к Пасхе
Московская служба помощи "Милосердие" объявила сбор средств на пасхальные подарки для госпитализированных пациентов с коронавирусом, стоимость одного подарка –... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T22:36
2021-03-22T22:36
2021-03-22T22:36
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
епископ орехово-зуевский пантелеимон
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Московская служба помощи "Милосердие" объявила сбор средств на пасхальные подарки для госпитализированных пациентов с коронавирусом, стоимость одного подарка – 72 рубля, сообщает пресс-служба организации."Московская православная служба "Милосердие" объявила старт ежегодной акции "Дари радость на Пасху". Любой желающий может сделать пожертвование на пасхальные подарки. Один подарок, состоящий из кулича и шоколадного яйца, стоит 72 рубля. В этом году подарки планируется собрать для 14 839 человек, среди которых пациенты красных зон в столичных больницах", - сказано в сообщении.Пожертвование можно сделать на сайте easter.miloserdie.ru. Акция "Дари радость на Пасху" продлится в течение Великого поста, который в 2021 году проходит с 15 марта по 1 мая. В это время православные верующие стараются ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни.Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", призвал верующих во время поста не забывать о делах милосердия.
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РИА Новости
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религия, московский патриархат, епископ орехово-зуевский пантелеимон
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Московская служба помощи "Милосердие" объявила сбор средств на пасхальные подарки для госпитализированных пациентов с коронавирусом, стоимость одного подарка – 72 рубля, сообщает пресс-служба организации.
"Московская православная служба "Милосердие" объявила старт ежегодной акции "Дари радость на Пасху". Любой желающий может сделать пожертвование на пасхальные подарки. Один подарок, состоящий из кулича и шоколадного яйца, стоит 72 рубля. В этом году подарки планируется собрать для 14 839 человек, среди которых пациенты красных зон в столичных больницах", - сказано в сообщении.
Пожертвование можно сделать на сайте easter.miloserdie.ru. Акция "Дари радость на Пасху" продлится в течение Великого поста, который в 2021 году проходит с 15 марта по 1 мая. В это время православные верующие стараются ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни.
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", призвал верующих во время поста не забывать о делах милосердия.