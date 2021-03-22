https://ria.ru/20210322/miloserdie-1602404147.html

Служба "Милосердие" призвала каждого пожертвовать 72 рубля к Пасхе

Служба "Милосердие" призвала каждого пожертвовать 72 рубля к Пасхе

Московская служба помощи "Милосердие" объявила сбор средств на пасхальные подарки для госпитализированных пациентов с коронавирусом, стоимость одного подарка –... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T22:36

2021-03-22T22:36

2021-03-22T22:36

религия и мировоззрение

религия

московский патриархат

епископ орехово-зуевский пантелеимон

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Московская служба помощи "Милосердие" объявила сбор средств на пасхальные подарки для госпитализированных пациентов с коронавирусом, стоимость одного подарка – 72 рубля, сообщает пресс-служба организации."Московская православная служба "Милосердие" объявила старт ежегодной акции "Дари радость на Пасху". Любой желающий может сделать пожертвование на пасхальные подарки. Один подарок, состоящий из кулича и шоколадного яйца, стоит 72 рубля. В этом году подарки планируется собрать для 14 839 человек, среди которых пациенты красных зон в столичных больницах", - сказано в сообщении.Пожертвование можно сделать на сайте easter.miloserdie.ru. Акция "Дари радость на Пасху" продлится в течение Великого поста, который в 2021 году проходит с 15 марта по 1 мая. В это время православные верующие стараются ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни.Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", призвал верующих во время поста не забывать о делах милосердия.

https://ria.ru/20210317/post-1601717283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, епископ орехово-зуевский пантелеимон