https://ria.ru/20210322/lekarstvo-1602342387.html

Глава фонда "Круг добра" рассказал о закупке лекарств для детей со СМА

Глава фонда "Круг добра" рассказал о закупке лекарств для детей со СМА

Закупка лекарственных препаратов для детей со спинальной мышечной атрофией уже началась, на нее направлено около 10 миллиардов рублей, сообщил председатель... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:11

2021-03-22T16:11

2021-03-22T16:11

фонд "круг добра"

спинальная мышечная атрофия (сма)

россия

здоровье - общество

общественная палата рф

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Закупка лекарственных препаратов для детей со спинальной мышечной атрофией уже началась, на нее направлено около 10 миллиардов рублей, сообщил председатель правления фонда "Круг добра", член Общественной палаты РФ Александр Ткаченко.Препараты, как отметил глава фонда, будут поставляться с необходимым запасом.

https://ria.ru/20210220/lekarstvo-1598317386.html

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фонд "круг добра", спинальная мышечная атрофия (сма), россия, здоровье - общество, общественная палата рф, общество