Лавров жестко раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Выход США из иранской ядерной сделки - демонстрация полной недоговороспособности государства и нарушение международного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда США вышли из иранской ядерной сделки, которую сейчас пытаются реанимировать, то они не просто прекратили выполнять свои обязательства, они всем остальным странам запретили выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН. На Западе в целом это воспринималось как "ну что поделать, вот так Соединённые Штаты решили; конечно, хорошо бы они продолжали выполнять резолюцию по иранской ядерной программе, но вот это реальность". Это не реальность, а грубейшее нарушение международного права, демонстрация полной недоговороспособности государства", - сказал Лавров в интервью китайским СМИ, текст которого публикует сайт МИД РФ.
Лавров выразил надежду, что "сейчас администрация США, изъявившая желание вернуться в ядерную сделку, выполнит своё намерение".
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
В конце 2020 года в Иране издали закон "Стратегическая мера по отмене санкций", обязывающий начать производство урана с уровнем обогащения 20% (а не 3,67%, в соответствии с соглашением), задействовать более мощные центрифуги, выходящие за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.