https://ria.ru/20210322/lavrov-1602243811.html

Лавров жестко раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки

Лавров жестко раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки

Выход США из иранской ядерной сделки - демонстрация полной недоговороспособности государства и нарушение международного права, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T01:39

2021-03-22T01:39

2021-03-22T01:39

сергей лавров

магатэ

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иран

сша

в мире

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Выход США из иранской ядерной сделки - демонстрация полной недоговороспособности государства и нарушение международного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров выразил надежду, что "сейчас администрация США, изъявившая желание вернуться в ядерную сделку, выполнит своё намерение".Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.В конце 2020 года в Иране издали закон "Стратегическая мера по отмене санкций", обязывающий начать производство урана с уровнем обогащения 20% (а не 3,67%, в соответствии с соглашением), задействовать более мощные центрифуги, выходящие за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://ria.ru/20210322/dollar-1602243045.html

https://ria.ru/20210319/lavrov-1601942400.html

франция

тегеран (город)

иран

сша

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сергей лавров, магатэ, франция, тегеран (город), иран, сша, в мире