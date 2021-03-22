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https://ria.ru/20210322/lavrov-1602243811.html
Лавров жестко раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки
Лавров жестко раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки
Выход США из иранской ядерной сделки - демонстрация полной недоговороспособности государства и нарушение международного права, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T01:39
2021-03-22T01:39
сергей лавров
магатэ
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Выход США из иранской ядерной сделки - демонстрация полной недоговороспособности государства и нарушение международного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров выразил надежду, что "сейчас администрация США, изъявившая желание вернуться в ядерную сделку, выполнит своё намерение".Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.В конце 2020 года в Иране издали закон "Стратегическая мера по отмене санкций", обязывающий начать производство урана с уровнем обогащения 20% (а не 3,67%, в соответствии с соглашением), задействовать более мощные центрифуги, выходящие за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
https://ria.ru/20210322/dollar-1602243045.html
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сергей лавров, магатэ, франция, тегеран (город), иран, сша, в мире

Лавров жестко раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки

01:39 22.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Выход США из иранской ядерной сделки - демонстрация полной недоговороспособности государства и нарушение международного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда США вышли из иранской ядерной сделки, которую сейчас пытаются реанимировать, то они не просто прекратили выполнять свои обязательства, они всем остальным странам запретили выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН. На Западе в целом это воспринималось как "ну что поделать, вот так Соединённые Штаты решили; конечно, хорошо бы они продолжали выполнять резолюцию по иранской ядерной программе, но вот это реальность". Это не реальность, а грубейшее нарушение международного права, демонстрация полной недоговороспособности государства", - сказал Лавров в интервью китайским СМИ, текст которого публикует сайт МИД РФ.
Лавров выразил надежду, что "сейчас администрация США, изъявившая желание вернуться в ядерную сделку, выполнит своё намерение".
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
01:29
Глава МИД Лавров счел уход от доллара способом снизить санкционные риски
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
В конце 2020 года в Иране издали закон "Стратегическая мера по отмене санкций", обязывающий начать производство урана с уровнем обогащения 20% (а не 3,67%, в соответствии с соглашением), задействовать более мощные центрифуги, выходящие за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 11:29
Россия готова к непростому развитию отношений с США, заявил Лавров
 
Сергей ЛавровМАГАТЭФранцияТегеран (город)ИранСШАВ мире
 
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