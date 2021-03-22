https://ria.ru/20210322/latviya-1602359756.html

Шеф-редактор Baltnews прокомментировал арест банковского счета в Латвии

Шеф-редактор Baltnews прокомментировал арест банковского счета в Латвии

Шеф-редактор портала Baltnews Андрей Стариков связал арест его банковского счета в Латвии с политическим давлением на журналистов со стороны Службы... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:23

2021-03-22T17:23

2021-03-22T17:23

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РИГА, 22 мар – РИА Новости. Шеф-редактор портала Baltnews Андрей Стариков связал арест его банковского счета в Латвии с политическим давлением на журналистов со стороны Службы гобезопасности республики.На банковский счет Старикова в Латвии был наложен арест в рамках дела латвийских журналистов, сообщили в понедельник в пресс-службе МИА "Россия сегодня"."Ситуация с арестом счетов – сигнал, что круг подозреваемых журналистов будет шириться. Раскручивается ли процесс по инерции, либо политическое давление окончательно победило в сознании СГБ какие-либо представления о законности – вопрос открытый. Но осознать операторы этих репрессий должны одно – за неправомерные решения придется нести ответственность", - сказал Стариков РИА Новости.По его словам, широкий резонанс по делу латвийских журналистов и международное внимание к нему вынудят латвийских силовиков объяснять свои действия."Пока они молчат. Но отмолчаться не получится. Дело будет прозрачным и спрашивать будут как раз те самые европейские партнеры", - сказал Стариков.В декабре 2020 года русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20201210/latviya-1588633506.html

https://ria.ru/20210128/zhurnalisty-1594917263.html

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россия, sputnik латвия, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, в мире