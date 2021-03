У Ланы Дель Рей вышел новый альбом "Chemtrails over the country club"

https://ria.ru/20210322/lanadelrey-1601938114.html

Американская певица Лана Дель Рей представила на цифровых платформах новый седьмой студийный альбом "Chemtrails over the country club". РИА Новости, 22.03.2021

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Американская певица Лана Дель Рей представила на цифровых платформах новый седьмой студийный альбом "Chemtrails over the country club". В трек-листе 11 меланхоличных композиций, вдохновленных эстетикой 1970-х годов. В их числе "Let me love you like a woman", вышедшая в декабре 2020 года, и заглавная песня альбома "Chemtrails over the country club". Новый сборник получился более мелодичным и спокойным, по сравнению с дерзким "Norman F***ing Rockwell", представленным в 2019-м году. Впервые нынешний релиз был анонсирован еще в мае прошлого года, однако его выход неоднократно откладывали.

