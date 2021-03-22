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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210322/kurs-1602304945.html
Официальный курс евро на вторник вырос на 22 копейки
Официальный курс евро на вторник вырос на 22 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 22,43 копейки - до 88,6573 рубля, курс доллара - на 46,95 копейки, до 74,6085 рубля,... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T13:37
2021-03-22T13:37
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 22,43 копейки - до 88,6573 рубля, курс доллара - на 46,95 копейки, до 74,6085 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 35,9 копейки, составив 80,9305 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник вырос на 22 копейки

13:37 22.03.2021
 
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 22,43 копейки - до 88,6573 рубля, курс доллара - на 46,95 копейки, до 74,6085 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 35,9 копейки, составив 80,9305 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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