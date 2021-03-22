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Предварительный ущерб от водной блокады Крыма оценили в триллион рублей
Предварительный ущерб от водной блокады Крыма оценили в триллион рублей
Сумма предварительного ущерба от перекрытия Украиной Северо-Крымского канала составляет более 1 триллиона рублей, заявил первый вице-спикер крымского... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:50
2021-03-22T16:45
ефим фикс
республика крым
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Сумма предварительного ущерба от перекрытия Украиной Северо-Крымского канала составляет более 1 триллиона рублей, заявил первый вице-спикер крымского парламента, глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс.Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов дал поручение подсчитать ущерб, нанесенный полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала. Он также заявил о намерении инициировать обращение в Генпрокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова и затем - обращения в международные инстанции. В свою очередь постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов сообщил, что будет подготовлено официальное обращение в ООН по поводу водной блокады, так как мир должен знать правду.По его словам, после подсчета окончательной суммы ущерба будут подготовлены иски в российские и международные суды."Мы также попросили специалистов уголовного права, чтобы они помогли нам подготовить соответствующие документы для передачи в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовных дел и привлечении к ответственности тех совершенно конкретных лиц, которые принимали решение по перекрытии Северо-Крымского канала", - сказал вице-спикер.Он добавил, что времена подачи воды по Северо-Крымскому каналу из Украины - старая история, возвращаться к которой нет необходимости. "Это уже отрезанный ломоть. Всё, закончили эту историю. Нужно думать о перспективе и создать такую ситуацию, чтобы мы ни от кого не зависели, а могли самостоятельно решать жизненно важные для Крыма вопросы", - подчеркнул он.По его мнению, задача устойчивого водоснабжения будет решена, как некогда Крым успешно справился с последствиями устроенной Украиной энергетической блокады.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
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ефим фикс, республика крым, украина, общество

Предварительный ущерб от водной блокады Крыма оценили в триллион рублей

15:50 22.03.2021 (обновлено: 16:45 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Сумма предварительного ущерба от перекрытия Украиной Северо-Крымского канала составляет более 1 триллиона рублей, заявил первый вице-спикер крымского парламента, глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов дал поручение подсчитать ущерб, нанесенный полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала. Он также заявил о намерении инициировать обращение в Генпрокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова и затем - обращения в международные инстанции. В свою очередь постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов сообщил, что будет подготовлено официальное обращение в ООН по поводу водной блокады, так как мир должен знать правду.

"Мы завершаем подсчет результатов этой работы. Это вопросы, связанные с уничтожением Северо-Крымского канала, нанесенным экономическим и экологическим ущербом, затратами на добычу воды из подземных источников и ее подачу и так далее. Думаю, мы выйдем на серьезную цифру. На сегодня это уже более триллиона рублей. Но до конца еще не подсчитаны все позиции", - сказал Фикс в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, после подсчета окончательной суммы ущерба будут подготовлены иски в российские и международные суды.
"Мы также попросили специалистов уголовного права, чтобы они помогли нам подготовить соответствующие документы для передачи в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовных дел и привлечении к ответственности тех совершенно конкретных лиц, которые принимали решение по перекрытии Северо-Крымского канала", - сказал вице-спикер.
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Он добавил, что времена подачи воды по Северо-Крымскому каналу из Украины - старая история, возвращаться к которой нет необходимости. "Это уже отрезанный ломоть. Всё, закончили эту историю. Нужно думать о перспективе и создать такую ситуацию, чтобы мы ни от кого не зависели, а могли самостоятельно решать жизненно важные для Крыма вопросы", - подчеркнул он.
По его мнению, задача устойчивого водоснабжения будет решена, как некогда Крым успешно справился с последствиями устроенной Украиной энергетической блокады.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
 
Ефим ФиксРеспублика КрымУкраинаОбщество
 
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