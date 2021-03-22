https://ria.ru/20210322/krym-1602338188.html
Предварительный ущерб от водной блокады Крыма оценили в триллион рублей
Предварительный ущерб от водной блокады Крыма оценили в триллион рублей
Сумма предварительного ущерба от перекрытия Украиной Северо-Крымского канала составляет более 1 триллиона рублей, заявил первый вице-спикер крымского... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:50
2021-03-22T15:50
2021-03-22T16:45
ефим фикс
республика крым
украина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598604373_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fcc0fbf8c845c55357c5d0f6ef314d64.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Сумма предварительного ущерба от перекрытия Украиной Северо-Крымского канала составляет более 1 триллиона рублей, заявил первый вице-спикер крымского парламента, глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс.Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов дал поручение подсчитать ущерб, нанесенный полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала. Он также заявил о намерении инициировать обращение в Генпрокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова и затем - обращения в международные инстанции. В свою очередь постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов сообщил, что будет подготовлено официальное обращение в ООН по поводу водной блокады, так как мир должен знать правду.По его словам, после подсчета окончательной суммы ущерба будут подготовлены иски в российские и международные суды."Мы также попросили специалистов уголовного права, чтобы они помогли нам подготовить соответствующие документы для передачи в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовных дел и привлечении к ответственности тех совершенно конкретных лиц, которые принимали решение по перекрытии Северо-Крымского канала", - сказал вице-спикер.Он добавил, что времена подачи воды по Северо-Крымскому каналу из Украины - старая история, возвращаться к которой нет необходимости. "Это уже отрезанный ломоть. Всё, закончили эту историю. Нужно думать о перспективе и создать такую ситуацию, чтобы мы ни от кого не зависели, а могли самостоятельно решать жизненно важные для Крыма вопросы", - подчеркнул он.По его мнению, задача устойчивого водоснабжения будет решена, как некогда Крым успешно справился с последствиями устроенной Украиной энергетической блокады.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20210322/krym-1602324633.html
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598604373_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_56db3df8e7044602c79798ea63a4f6ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ефим фикс, республика крым, украина, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости.
Сумма предварительного ущерба от перекрытия Украиной Северо-Крымского канала составляет более 1 триллиона рублей, заявил первый вице-спикер крымского парламента, глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс
.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов
дал поручение подсчитать ущерб, нанесенный полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала. Он также заявил о намерении инициировать обращение в Генпрокуратуру
РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова и затем - обращения в международные инстанции. В свою очередь постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов
сообщил, что будет подготовлено официальное обращение в ООН
по поводу водной блокады, так как мир должен знать правду.
"Мы завершаем подсчет результатов этой работы. Это вопросы, связанные с уничтожением Северо-Крымского канала, нанесенным экономическим и экологическим ущербом, затратами на добычу воды из подземных источников и ее подачу и так далее. Думаю, мы выйдем на серьезную цифру. На сегодня это уже более триллиона рублей. Но до конца еще не подсчитаны все позиции", - сказал Фикс в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его словам, после подсчета окончательной суммы ущерба будут подготовлены иски в российские и международные суды.
"Мы также попросили специалистов уголовного права, чтобы они помогли нам подготовить соответствующие документы для передачи в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовных дел и привлечении к ответственности тех совершенно конкретных лиц, которые принимали решение по перекрытии Северо-Крымского канала", - сказал вице-спикер.
Он добавил, что времена подачи воды по Северо-Крымскому каналу из Украины - старая история, возвращаться к которой нет необходимости. "Это уже отрезанный ломоть. Всё, закончили эту историю. Нужно думать о перспективе и создать такую ситуацию, чтобы мы ни от кого не зависели, а могли самостоятельно решать жизненно важные для Крыма вопросы", - подчеркнул он.
По его мнению, задача устойчивого водоснабжения будет решена, как некогда Крым успешно справился с последствиями устроенной Украиной энергетической блокады.
Ранее Украина
обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.