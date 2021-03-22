https://ria.ru/20210322/krym-1602338188.html

Предварительный ущерб от водной блокады Крыма оценили в триллион рублей

Предварительный ущерб от водной блокады Крыма оценили в триллион рублей

Сумма предварительного ущерба от перекрытия Украиной Северо-Крымского канала составляет более 1 триллиона рублей, заявил первый вице-спикер крымского... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:50

2021-03-22T15:50

2021-03-22T16:45

ефим фикс

республика крым

украина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598604373_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fcc0fbf8c845c55357c5d0f6ef314d64.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Сумма предварительного ущерба от перекрытия Украиной Северо-Крымского канала составляет более 1 триллиона рублей, заявил первый вице-спикер крымского парламента, глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс.Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов дал поручение подсчитать ущерб, нанесенный полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала. Он также заявил о намерении инициировать обращение в Генпрокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова и затем - обращения в международные инстанции. В свою очередь постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов сообщил, что будет подготовлено официальное обращение в ООН по поводу водной блокады, так как мир должен знать правду.По его словам, после подсчета окончательной суммы ущерба будут подготовлены иски в российские и международные суды."Мы также попросили специалистов уголовного права, чтобы они помогли нам подготовить соответствующие документы для передачи в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовных дел и привлечении к ответственности тех совершенно конкретных лиц, которые принимали решение по перекрытии Северо-Крымского канала", - сказал вице-спикер.Он добавил, что времена подачи воды по Северо-Крымскому каналу из Украины - старая история, возвращаться к которой нет необходимости. "Это уже отрезанный ломоть. Всё, закончили эту историю. Нужно думать о перспективе и создать такую ситуацию, чтобы мы ни от кого не зависели, а могли самостоятельно решать жизненно важные для Крыма вопросы", - подчеркнул он.По его мнению, задача устойчивого водоснабжения будет решена, как некогда Крым успешно справился с последствиями устроенной Украиной энергетической блокады.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20210322/krym-1602324633.html

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ефим фикс, республика крым, украина, общество