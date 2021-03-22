https://ria.ru/20210322/krym-1602324633.html

Аксенов заявил, что водная блокада Крыма будет прорвана

Аксенов заявил, что водная блокада Крыма будет прорвана

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что водная блокада полуострова, устроенная киевскими властями, будет прорвана. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:55

2021-03-22T14:55

2021-03-22T15:02

сергей аксенов (политик)

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что водная блокада полуострова, устроенная киевскими властями, будет прорвана.Рабочий пуск двух скважин на новом Бештерек-Зуйском водозаборе и построенном водоводе к Симферополю состоялся 18 марта. Остальные скважины подключат в течение двух месяцев. После ввода всего объекта на город будет поступать до 22 тысяч кубометров артезианской воды ежесуточно, что обеспечит водоснабжение до 100 тысяч человек. После этого Аксенов заявил о стабилизации ситуации с графиками подачи воды населению, в связи с чем принято решение еженедельное заседание оперштаба в привычном формате больше не проводить."Не сомневаюсь, что мы прорвем водную блокаду так же, как прорвали все остальные блокады. Отмечу, что водоснабжение полуострова было одним из основных пунктов повестки совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма, которое наш президент провел 18 марта", - написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".Публикация посвящена Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается по решению Генассамблеи ООН с 1993 года."Бандеровский режим использовал проект (Северо-Крымский канал – ред.), который был создан на благо людей, в качестве оружия, направленного против всех крымчан. Водная блокада – это акт государственного терроризма, попытка геноцида населения полуострова. Уверен, что организаторы и вдохновители этого теракта не уйдут от ответственности", - написал глава Крыма."К сожалению, ни ООН, якобы пекущаяся о сохранении водных ресурсов и доступе к ним населения планеты, ни табуны так называемых правозащитников в упор не замечают того, что творит преступная киевская власть", - добавил Аксенов."Полным ходом идет реализация комплексного плана правительства Российской Федерации по обеспечению надежного водоснабжения республики Крым и города Севастополя, разработанного по поручению нашего национального лидера… Убежден, что итоги выполнения комплексного плана правительства России будут сопоставимы по значению для нашего региона со строительством Северо-Крымского канала", - написал Аксенов.По словам Аксенова, работа идет по нескольким направлениям: использование подземных вод, опреснение, модернизация сетей, внедрение водосберегающих технологий, изучение Азовского моря с целью поиска пресной воды под морским дном.При этом глава Крыма напомнил, что вода всегда была особо ценным ресурсом для полуострова."Запуск Северо-Крымского канала в корне изменил ситуацию с водоснабжением региона. Это был великий советский проект, реализация которого позволила придать мощный импульс развитию народного хозяйства, в первую очередь, агропромышленного комплекса", - подчеркнул он.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210318/krym-1601899450.html

республика крым

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сергей аксенов (политик), республика крым, общество