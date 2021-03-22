Главой "правительства" Косово избрали лидера радикального движения Курти
22:11 22.03.2021 (обновлено: 23:20 22.03.2021)
© AP Photo / Visar KryeziuЛидер радикального косовско-албанского движения "Самоопределение" Альбин Курти
© AP Photo / Visar Kryeziu
БЕЛГРАД, 22 мар — РИА Новости. Депутаты "парламента" самопровозглашенной республики Косово большинством голосов избрали новый состав правительства во главе с лидером радикального движения "Самоопределение" Альбином Курти.
Трансляцию вела пресс-служба "заксобрания".
"За (кабмин с Курти. — Прим. ред.) проголосовали 67 депутатов, против — 30, всего присутствовали 107 парламентариев", — сообщил спикер.
Затем новоизбранный премьер принес присягу.
Депутаты косовского "заксобрания" избрали в понедельник большинством голосов члена радикального "Самоопределения" Глаука Конюфца своим председателем. Так как бывший "президент" Косово Хашим Тачи подал в отставку, находясь под судом за военные преступления в Гааге, новому спикеру предстоит исполнять и его обязанности. Конюфца в этот же день вручил мандат на формирование нового кабмина своему партийному лидеру, экс-премьеру Альбину Курти, который предложил новый состав и программу правительства. Сербские парламентарии не поддержали предложенный состав нового "правительства", так как им предложили один министерский портфель вместо двух.
По итогам прошедших 14 февраля досрочных парламентских выборов в Косово 58 из 120 мандатов получило радикальное движение экс-премьера Курти. "Самоопределение" выступает за создание принципиальной платформы по переговорам Приштины и Белграда под эгидой ЕС, ограничения в отношении центральной Сербии в торговле, верховенство закона, борьбу с коррупцией в крае и создание рабочих мест для молодежи.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.