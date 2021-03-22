https://ria.ru/20210322/kosovo-1602402435.html

Главой "правительства" Косово избрали лидера радикального движения Курти

Главой "правительства" Косово избрали лидера радикального движения Курти

Депутаты "парламента" самопровозглашенной республики Косово большинством голосов избрали новый состав правительства во главе с лидером радикального движения... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T22:11

2021-03-22T22:11

2021-03-22T23:20

альбин курти

хашим тачи

косово

приштина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149644/49/1496444900_0:237:4483:2759_1920x0_80_0_0_41683b2f05f7354444fac8ece8118f29.jpg

БЕЛГРАД, 22 мар — РИА Новости. Депутаты "парламента" самопровозглашенной республики Косово большинством голосов избрали новый состав правительства во главе с лидером радикального движения "Самоопределение" Альбином Курти.Трансляцию вела пресс-служба "заксобрания".Затем новоизбранный премьер принес присягу.Депутаты косовского "заксобрания" избрали в понедельник большинством голосов члена радикального "Самоопределения" Глаука Конюфца своим председателем. Так как бывший "президент" Косово Хашим Тачи подал в отставку, находясь под судом за военные преступления в Гааге, новому спикеру предстоит исполнять и его обязанности. Конюфца в этот же день вручил мандат на формирование нового кабмина своему партийному лидеру, экс-премьеру Альбину Курти, который предложил новый состав и программу правительства. Сербские парламентарии не поддержали предложенный состав нового "правительства", так как им предложили один министерский портфель вместо двух.По итогам прошедших 14 февраля досрочных парламентских выборов в Косово 58 из 120 мандатов получило радикальное движение экс-премьера Курти. "Самоопределение" выступает за создание принципиальной платформы по переговорам Приштины и Белграда под эгидой ЕС, ограничения в отношении центральной Сербии в торговле, верховенство закона, борьбу с коррупцией в крае и создание рабочих мест для молодежи.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

https://ria.ru/20210322/kosovo-1602400355.html

https://ria.ru/20210317/kosovo-1601604299.html

косово

приштина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альбин курти, хашим тачи, косово, приштина, в мире