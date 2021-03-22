Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210322/kosovo-1602400355.html
В Косово выступили против "правительства" во главе с радикалом
В Косово выступили против "правительства" во главе с радикалом
Сербские парламентарии в "заксобрании" самопровозглашенной республики Косово не поддержат состав нового "правительства" во главе с лидером радикального движения РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T21:47
2021-03-22T22:33
альбин курти
хашим тачи
косово
приштина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_0:60:2897:1690_1920x0_80_0_0_c2217d038f7a9a11d78b4b836ac74210.jpg
БЕЛГРАД, 22 мар — РИА Новости. Сербские парламентарии в "заксобрании" самопровозглашенной республики Косово не поддержат состав нового "правительства" во главе с лидером радикального движения "Самоопределение" Альбином Курти, заявил зампредседателя партии "Сербский список" Игор Симич.Депутаты косовского "заксобрания" избрали в понедельник большинством голосов члена радикального "Самоопределения" Глаука Конюфца своим председателем. Так как бывший "президент" Косово Хашим Тачи подал в отставку, находясь под судом за военные преступления в Гааге, новому спикеру предстоит исполнять и его обязанности. Конюфца в тот же день вручил мандат на формирование нового кабмина своему партийному лидеру, экс-премьеру Курти, который предложил новый состав и программу правительства.По словам депутата крупнейшей партии сербского нацменьшинства, они вправе рассчитывать на два министерских портфеля, как и было ранее, но предложили только один — министра по делам общин и возвращению (переселенцев) для главы "Сербского списка" Горана Ракича."Вы, господин носитель мандата, также послали сигнал, что вам неважно соблюдение закона, верховенство права, демократия, все то, что вы перечислили в своей программе. Хорошо, что это могли слышать и представители международного сообщества, и вся общественность", — указал парламентарий "Сербского списка". Он подчеркнул, что его сторонники располагают 11 мандатами и не поддержат предложенный состав кабмина во главе с Курти.По итогам прошедших 14 февраля досрочных парламентских выборов в Косово 58 из 120 мандатов получило радикальное движение экс-премьера Курти. "Самоопределение" выступает за создание принципиальной платформы по переговорам Приштины и Белграда под эгидой ЕС, ограничения в отношении центральной Сербии в торговле, верховенство закона, борьбу с коррупцией в крае и создание рабочих мест для молодежи.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
https://ria.ru/20210322/kosovo-1602390816.html
https://ria.ru/20201215/posrednichestvo-1589393767.html
косово
приштина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_1e8ddfb4bfec28e947399e1bb12db919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
альбин курти, хашим тачи, косово, приштина, в мире

В Косово выступили против "правительства" во главе с радикалом

21:47 22.03.2021 (обновлено: 22:33 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 22 мар — РИА Новости. Сербские парламентарии в "заксобрании" самопровозглашенной республики Косово не поддержат состав нового "правительства" во главе с лидером радикального движения "Самоопределение" Альбином Курти, заявил зампредседателя партии "Сербский список" Игор Симич.
Депутаты косовского "заксобрания" избрали в понедельник большинством голосов члена радикального "Самоопределения" Глаука Конюфца своим председателем. Так как бывший "президент" Косово Хашим Тачи подал в отставку, находясь под судом за военные преступления в Гааге, новому спикеру предстоит исполнять и его обязанности. Конюфца в тот же день вручил мандат на формирование нового кабмина своему партийному лидеру, экс-премьеру Курти, который предложил новый состав и программу правительства.
По словам депутата крупнейшей партии сербского нацменьшинства, они вправе рассчитывать на два министерских портфеля, как и было ранее, но предложили только один — министра по делам общин и возвращению (переселенцев) для главы "Сербского списка" Горана Ракича.

"Нарушение конституции — плохое начало для кабмина, которым планируете руководить. Это в то же время и плохой сигнал для всех граждан. Из-за такого поведения среди всего прочего "Сербский список" не поддержит предложенное правительство, более того, подадим жалобу Конституционному суду, чтобы защитить права нашего народа, которые таким проектом нарушаются", — заявил Симич в ходе дебатов, трансляция которых ведется пресс-службой "заксобрания".

Глаук Конюфца - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 20:03
И.о. "президента" Косово стал депутат радикального движения
"Вы, господин носитель мандата, также послали сигнал, что вам неважно соблюдение закона, верховенство права, демократия, все то, что вы перечислили в своей программе. Хорошо, что это могли слышать и представители международного сообщества, и вся общественность", — указал парламентарий "Сербского списка". Он подчеркнул, что его сторонники располагают 11 мандатами и не поддержат предложенный состав кабмина во главе с Курти.
По итогам прошедших 14 февраля досрочных парламентских выборов в Косово 58 из 120 мандатов получило радикальное движение экс-премьера Курти. "Самоопределение" выступает за создание принципиальной платформы по переговорам Приштины и Белграда под эгидой ЕС, ограничения в отношении центральной Сербии в торговле, верховенство закона, борьбу с коррупцией в крае и создание рабочих мест для молодежи.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 20:07
Лавров призвал Евросоюз выполнять свою роль посредника по Косово
 
Альбин КуртиХашим ТачиКосовоПриштинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Германии продлили карантин
04:58В Хабаровском крае более 300 тысяч жителей будут меньше платить за тепло
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
Лента новостейМолния