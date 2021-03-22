В Косово выступили против "правительства" во главе с радикалом
21:47 22.03.2021 (обновлено: 22:33 22.03.2021)
БЕЛГРАД, 22 мар — РИА Новости. Сербские парламентарии в "заксобрании" самопровозглашенной республики Косово не поддержат состав нового "правительства" во главе с лидером радикального движения "Самоопределение" Альбином Курти, заявил зампредседателя партии "Сербский список" Игор Симич.
Депутаты косовского "заксобрания" избрали в понедельник большинством голосов члена радикального "Самоопределения" Глаука Конюфца своим председателем. Так как бывший "президент" Косово Хашим Тачи подал в отставку, находясь под судом за военные преступления в Гааге, новому спикеру предстоит исполнять и его обязанности. Конюфца в тот же день вручил мандат на формирование нового кабмина своему партийному лидеру, экс-премьеру Курти, который предложил новый состав и программу правительства.
По словам депутата крупнейшей партии сербского нацменьшинства, они вправе рассчитывать на два министерских портфеля, как и было ранее, но предложили только один — министра по делам общин и возвращению (переселенцев) для главы "Сербского списка" Горана Ракича.
"Нарушение конституции — плохое начало для кабмина, которым планируете руководить. Это в то же время и плохой сигнал для всех граждан. Из-за такого поведения среди всего прочего "Сербский список" не поддержит предложенное правительство, более того, подадим жалобу Конституционному суду, чтобы защитить права нашего народа, которые таким проектом нарушаются", — заявил Симич в ходе дебатов, трансляция которых ведется пресс-службой "заксобрания".
"Вы, господин носитель мандата, также послали сигнал, что вам неважно соблюдение закона, верховенство права, демократия, все то, что вы перечислили в своей программе. Хорошо, что это могли слышать и представители международного сообщества, и вся общественность", — указал парламентарий "Сербского списка". Он подчеркнул, что его сторонники располагают 11 мандатами и не поддержат предложенный состав кабмина во главе с Курти.
По итогам прошедших 14 февраля досрочных парламентских выборов в Косово 58 из 120 мандатов получило радикальное движение экс-премьера Курти. "Самоопределение" выступает за создание принципиальной платформы по переговорам Приштины и Белграда под эгидой ЕС, ограничения в отношении центральной Сербии в торговле, верховенство закона, борьбу с коррупцией в крае и создание рабочих мест для молодежи.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
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