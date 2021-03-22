https://ria.ru/20210322/kosovo-1602400355.html

В Косово выступили против "правительства" во главе с радикалом

В Косово выступили против "правительства" во главе с радикалом

Сербские парламентарии в "заксобрании" самопровозглашенной республики Косово не поддержат состав нового "правительства" во главе с лидером радикального движения РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T21:47

2021-03-22T21:47

2021-03-22T22:33

альбин курти

хашим тачи

косово

приштина

в мире

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БЕЛГРАД, 22 мар — РИА Новости. Сербские парламентарии в "заксобрании" самопровозглашенной республики Косово не поддержат состав нового "правительства" во главе с лидером радикального движения "Самоопределение" Альбином Курти, заявил зампредседателя партии "Сербский список" Игор Симич.Депутаты косовского "заксобрания" избрали в понедельник большинством голосов члена радикального "Самоопределения" Глаука Конюфца своим председателем. Так как бывший "президент" Косово Хашим Тачи подал в отставку, находясь под судом за военные преступления в Гааге, новому спикеру предстоит исполнять и его обязанности. Конюфца в тот же день вручил мандат на формирование нового кабмина своему партийному лидеру, экс-премьеру Курти, который предложил новый состав и программу правительства.По словам депутата крупнейшей партии сербского нацменьшинства, они вправе рассчитывать на два министерских портфеля, как и было ранее, но предложили только один — министра по делам общин и возвращению (переселенцев) для главы "Сербского списка" Горана Ракича."Вы, господин носитель мандата, также послали сигнал, что вам неважно соблюдение закона, верховенство права, демократия, все то, что вы перечислили в своей программе. Хорошо, что это могли слышать и представители международного сообщества, и вся общественность", — указал парламентарий "Сербского списка". Он подчеркнул, что его сторонники располагают 11 мандатами и не поддержат предложенный состав кабмина во главе с Курти.По итогам прошедших 14 февраля досрочных парламентских выборов в Косово 58 из 120 мандатов получило радикальное движение экс-премьера Курти. "Самоопределение" выступает за создание принципиальной платформы по переговорам Приштины и Белграда под эгидой ЕС, ограничения в отношении центральной Сербии в торговле, верховенство закона, борьбу с коррупцией в крае и создание рабочих мест для молодежи.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

https://ria.ru/20210322/kosovo-1602390816.html

https://ria.ru/20201215/posrednichestvo-1589393767.html

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альбин курти, хашим тачи, косово, приштина, в мире