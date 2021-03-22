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Путин выступил за объединение усилий по борьбе с COVID-19
Путин выступил за объединение усилий по борьбе с COVID-19
Россия выступает за объединение усилий по борьбе с коронавирусом и готова работать с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:38
2021-03-22T16:38
2021-03-22T16:38
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия выступает за объединение усилий по борьбе с коронавирусом и готова работать с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы понимаем и хотим, чтобы общий успех был достигнут общими усилиями. Более того, считаем, что общий, с точки зрения выработки иммунитета, не только для нашей страны, но и для других стран мира, он достижим только в результате объединения усилий. Поэтому мы всегда выступали за объединение этих усилий. И будем работать, если итальянские партнеры хотят, с удовольствием будем работать и с ними", - сказал президента на совещании совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.Он подчеркнул, что "мы деполитизировали с самого начала"."Кто-то там из наших партнеров видит какую-то политизацию с нашей стороны. Ничего подобного, я уже многократно говорил, не было и нет. Никакой политизации", - подчеркнул Путин.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, в мире
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Россия выступает за объединение усилий по борьбе с коронавирусом и готова работать с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Мы понимаем и хотим, чтобы общий успех был достигнут общими усилиями. Более того, считаем, что общий, с точки зрения выработки иммунитета, не только для нашей страны, но и для других стран мира, он достижим только в результате объединения усилий. Поэтому мы всегда выступали за объединение этих усилий. И будем работать, если итальянские партнеры хотят, с удовольствием будем работать и с ними", - сказал президента на совещании совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.
Он подчеркнул, что "мы деполитизировали с самого начала".
"Кто-то там из наших партнеров видит какую-то политизацию с нашей стороны. Ничего подобного, я уже многократно говорил, не было и нет. Никакой политизации", - подчеркнул Путин.