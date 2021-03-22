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В США выявили более 33 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 33 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 33 645, скончались еще 432 пациента с подтвержденным заболеванием,... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:18
2021-03-22T16:18
2021-03-22T16:18
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 33 645, скончались еще 432 пациента с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Общее число выявленных заболевших COVID-19 в США за все время достигло 29 819 315, скончались 542 359 пациентов с коронавирусом.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире