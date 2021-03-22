https://ria.ru/20210322/koronavirus-1602307514.html

Эксперт оценил вероятность передачи COVID-19 от животного к человеку

Эксперт оценил вероятность передачи COVID-19 от животного к человеку

Рынок диких животных в России существует, что, безусловно, плохо влияет на сохранение видов, но вероятность того, что передача COVID-19 произойдет во время... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T13:48

2021-03-22T13:48

2021-03-22T13:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сколковский институт науки и технологий

воз

китай

ухань

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Рынок диких животных в России существует, что, безусловно, плохо влияет на сохранение видов, но вероятность того, что передача COVID-19 произойдет во время такой сделки или содержания животного дома ничтожно мала, заявил РИА Новости зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов.Ранее агентство Блумберг сообщило, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расследовавшие источник распространения COVID-19 в китайском Ухане, предположили, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае. Источником вируса были летучие мыши, а к человеку вирус попал от циветт."Вероятность того, что коронавирус может в России быть передан во время торговли дикими животными, я бы оценил как ничтожную. Для этого надо, чтобы человек проконтактировал с диким животным довольно близко, купил именно его и потом содержал дома. Гораздо вероятнее привезти вирус из путешествия или получить от человека. Конечно, все это не отменяет возможность заражения человека другими зоонозными болезнями от диких животных при близком контакте и дома", - сказал Гомыранов.Он уточнил также, что летучие мыши не являются предметом активной торговли на рынке диких животных. "Теоретически заражение каким-то заболеванием может произойти при тесном контакте. Мы знаем, что заражение от больных орнитозом голубей может произойти только при тесном взаимодействии с животными. Наверное, такое может произойти при взаимодействии с обезьянами, другими птицами. Это в силу того, что животные часто содержатся в плохих условиях, поэтому если они чем-то болели, то болезнь у них усугубляется", - сказал зоолог.ЧЕМ ТОРГУЮТ В РОССИИ"Численность отдельных видов резко снижается. Страдают от этого больше всего тропические виды: хамелеоны, яркие попугаи, обезьяны и так далее. Международный рынок торговли исчисляется миллионами долларов. Не помогает создание заповедников и охраняемых территорий, сроки и штрафы за браконьерство тоже не помогают. В России не так много примечательных животных, которых легко содержать дома, но проблема также есть. Остается продажа дериватов тигров и медведей (частей животных, например, шкур, клыков - ред.) на китайский рынок. У нас также продаются черепахи", - сказал Гомыранов.Эксперт уточнил, что на черном рынке в России продаются греческие черепахи, обитающие в Дагестане и внесенные в Красную книгу. "То же самое происходит с азиатской черепахой. Практически все черепахи, которых мы увидим в Московских зоомагазинах, выловлены в Средней Азии, несмотря на то, что у них есть документы. Большинство этих документов поддельные", - отметил Гомыранов.Также в России процветает рынок торговли дикими хищными птицами: сапсанами и кречетами, которых продают в арабские страны. Похожая ситуация с ирбисами.По словам эксперта, спрос на диких животных рождает намерение людей содержать их дома. Это создает многомиллионный бизнес.

https://ria.ru/20210316/kovid-1601372831.html

https://ria.ru/20210215/dgtu-1597497802.html

россия

китай

ухань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сколковский институт науки и технологий, воз, китай, ухань