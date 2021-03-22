https://ria.ru/20210322/koronavirus-1602277825.html
В Москве за сутки госпитализировали 604 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 604 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 604 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:29
2021-03-22T11:29
2021-03-22T11:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585854844_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_a7ea65fd089bf237922f246757d1bd8c.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 604 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе."В столице выздоровели ещё 1132 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 932 428. В Москве выявлено 1586 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 604 человека",- говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 56 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585854844_297:0:2891:1946_1920x0_80_0_0_f0cfee96aaff1f32ea6825b7b1fbc278.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество