https://ria.ru/20210322/koronavirus-1602274491.html

В России за сутки выписали 7790 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 7790 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 7790 пациентов после COVID-19, за все время после болезни выздоровели 4 077 185 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T11:17

2021-03-22T11:17

2021-03-22T11:17

распространение коронавируса

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коронавирусы

здоровье - общество

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московская область (подмосковье)

нижегородская область

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 7790 пациентов после COVID-19, за все время после болезни выздоровели 4 077 185 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7790 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 077 185", - говорится в сообщении.В частности, в Москве отпущены из больниц - 1132 человека, в Подмосковье - 539, в Нижегородской области - 398.

москва

московская область (подмосковье)

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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