https://ria.ru/20210322/koronavirus-1602274491.html
В России за сутки выписали 7790 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 7790 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 7790 пациентов после COVID-19, за все время после болезни выздоровели 4 077 185 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:17
2021-03-22T11:17
2021-03-22T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586822658_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_a18effc8b8b11c5e24b6adaacfa0558e.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 7790 пациентов после COVID-19, за все время после болезни выздоровели 4 077 185 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7790 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 077 185", - говорится в сообщении.В частности, в Москве отпущены из больниц - 1132 человека, в Подмосковье - 539, в Нижегородской области - 398.
москва
московская область (подмосковье)
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586822658_299:0:2875:1932_1920x0_80_0_0_2efd021ded809071e7e36f1315013667.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), нижегородская область, общество