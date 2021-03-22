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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/koronavirus-1602274491.html
В России за сутки выписали 7790 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 7790 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 7790 пациентов после COVID-19, за все время после болезни выздоровели 4 077 185 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:17
2021-03-22T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
нижегородская область
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 7790 пациентов после COVID-19, за все время после болезни выздоровели 4 077 185 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7790 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 077 185", - говорится в сообщении.В частности, в Москве отпущены из больниц - 1132 человека, в Подмосковье - 539, в Нижегородской области - 398.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), нижегородская область, общество

В России за сутки выписали 7790 человек после COVID-19

11:17 22.03.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 7790 пациентов после COVID-19, за все время после болезни выздоровели 4 077 185 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7790 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 077 185", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве отпущены из больниц - 1132 человека, в Подмосковье - 539, в Нижегородской области - 398.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Нижегородская областьОбщество
 
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