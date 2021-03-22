https://ria.ru/20210322/koronavirus-1602274244.html

В России за сутки выявили 9284 случая COVID-19

В России за сутки выявили 9284 случая COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 9284 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T11:16

2021-03-22T11:16

2021-03-22T12:39

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9284 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Это на 15 случаев меньше, чем днем ранее. Показатель остается на уровне начала октября, темп прироста снизился до 0,21 процента. Умер 361 человек, выписались после лечения 7790. У каждого десятого заразившегося не наблюдается симптомов.Инфицированных выявили в 83 регионах — прироста заболеваемости нет на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Больше всего новых случаев в Москве — 1586 (накануне было 1511), Санкт-Петербурге — 865, Подмосковье — 646, Нижегородской области — 339, Ростовской — 240, Воронежской — 204, Самарской — 203.В Туве за сутки зарегистрировали только один случай, в Еврейской автономной области — два, а в Магаданской — три.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 466 153, умер за все время 95 391 человек, вылечились — 4 077 185.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 122,5 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 123,2 миллиона. Более 2,7 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597437763.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество