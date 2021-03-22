https://ria.ru/20210322/konkurs-pravnuki-pobediteley-1602335654.html

Онлайн-конференция о международном конкурсе "Правнуки победителей"

Онлайн-конференция о международном конкурсе "Правнуки победителей"

25 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная Международному конкурсу исследовательских работ "Правнуки победителей".

2021-03-22T15:42

2021-03-22T15:42

2021-03-22T15:42

анонсы

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Задать вопросУчастники:- сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Геннадий ИВАНОВ;- руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;- первый заместитель руководителя исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Наталья ШАДРИНА;- актер Владимир ЯГЛЫЧ;- победитель конкурса "Правнуки победителей" 2020 г. София ДОКУКИНА.Конкурс, организованный "Бессмертным полком России", проводится в третий раз. В этом году он приобрел статус международного. Соорганизатором выступает Министерство просвещения Российской Федерации. Организаторы постарались учесть опыт прошлых лет и внесли ряд изменений в правила участия в конкурсе. Они связаны с его номинациями и категориями участников. В состав жюри в этом году войдут специалисты Центрального архива Министерства обороны РФ, Российского государственного военного архива, а также известные историки, актеры, журналисты. В числе новых экспертов – актер театра и кино Владимир Яглыч. Он также примет участие в пресс-конференции: расскажет, почему решил войти в жюри конкурса и поделится воспоминаниями о героях Великой Отечественной войны, которые хранят в его семье.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы