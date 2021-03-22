Онлайн-конференция о международном конкурсе "Правнуки победителей"
25 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная Международному конкурсу исследовательских работ "Правнуки победителей".
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Участники:
- сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Геннадий ИВАНОВ;
- руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;
- первый заместитель руководителя исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Наталья ШАДРИНА;
- актер Владимир ЯГЛЫЧ;
- победитель конкурса "Правнуки победителей" 2020 г. София ДОКУКИНА.
Конкурс, организованный "Бессмертным полком России", проводится в третий раз. В этом году он приобрел статус международного. Соорганизатором выступает Министерство просвещения Российской Федерации. Организаторы постарались учесть опыт прошлых лет и внесли ряд изменений в правила участия в конкурсе. Они связаны с его номинациями и категориями участников.
В состав жюри в этом году войдут специалисты Центрального архива Министерства обороны РФ, Российского государственного военного архива, а также известные историки, актеры, журналисты. В числе новых экспертов – актер театра и кино Владимир Яглыч. Он также примет участие в пресс-конференции: расскажет, почему решил войти в жюри конкурса и поделится воспоминаниями о героях Великой Отечественной войны, которые хранят в его семье.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Геннадий ИВАНОВ;
- руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;
- первый заместитель руководителя исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Наталья ШАДРИНА;
- актер Владимир ЯГЛЫЧ;
- победитель конкурса "Правнуки победителей" 2020 г. София ДОКУКИНА.
Конкурс, организованный "Бессмертным полком России", проводится в третий раз. В этом году он приобрел статус международного. Соорганизатором выступает Министерство просвещения Российской Федерации. Организаторы постарались учесть опыт прошлых лет и внесли ряд изменений в правила участия в конкурсе. Они связаны с его номинациями и категориями участников.
В состав жюри в этом году войдут специалисты Центрального архива Министерства обороны РФ, Российского государственного военного архива, а также известные историки, актеры, журналисты. В числе новых экспертов – актер театра и кино Владимир Яглыч. Он также примет участие в пресс-конференции: расскажет, почему решил войти в жюри конкурса и поделится воспоминаниями о героях Великой Отечественной войны, которые хранят в его семье.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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