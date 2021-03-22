Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210322/konkurs-1602359490.html
Липецкие педагоги вошли в число победителей конкурса "Учитель будущего"
Липецкие педагоги вошли в число победителей конкурса "Учитель будущего"
Сборные двух липецких гимназий вошли в число 30 команд-победителей конкурса "Учитель будущего", финал которого состоялся в Санкт-Петербурге, сообщил глава... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:31
2021-03-22T17:31
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602360558_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_580e251b73e43eaec1501ba0449bf4ff.jpg
ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Сборные двух липецких гимназий вошли в число 30 команд-победителей конкурса "Учитель будущего", финал которого состоялся в Санкт-Петербурге, сообщил глава региона Игорь Артамонов.В конкурсе приняли участие более 39 тысяч учителей из 85 регионов России. В финал вышли 99 команд, из которых были выбраны 30 команд-победителей.По словам Артамонова, особенность профессионального конкурса "Учитель будущего" не только в том, что педагоги соревнуются в командах, но и в постпроектном сопровождении. По итогам будет сформировано сообщество "учителей будущего" из числа победителей, полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России, победители конкурса "Учитель будущего" уже этой весной станут участниками образовательной программы Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей"."Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20210319/tekhnopark-1602043262.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602360558_15:0:1152:853_1920x0_80_0_0_d556b5ea2f9c25b62ac5595a9e25ada5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов

Липецкие педагоги вошли в число победителей конкурса "Учитель будущего"

17:31 22.03.2021
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области Липецкие педагоги вошли в число победителей конкурса "Учитель будущего"
Липецкие педагоги вошли в число победителей конкурса Учитель будущего - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Сборные двух липецких гимназий вошли в число 30 команд-победителей конкурса "Учитель будущего", финал которого состоялся в Санкт-Петербурге, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
В конкурсе приняли участие более 39 тысяч учителей из 85 регионов России. В финал вышли 99 команд, из которых были выбраны 30 команд-победителей.
Заседание профильной конкурсной комиссии в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 18:54Липецкая область
В Липецком технопарке появились два новых резидента
По словам Артамонова, особенность профессионального конкурса "Учитель будущего" не только в том, что педагоги соревнуются в командах, но и в постпроектном сопровождении. По итогам будет сформировано сообщество "учителей будущего" из числа победителей, полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России, победители конкурса "Учитель будущего" уже этой весной станут участниками образовательной программы Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей".
"Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58В Хабаровском крае более 300 тысяч жителей будут меньше платить за тепло
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
00:35Счетная палата выявила увеличение процентного риска для бюджета России
Лента новостейМолния