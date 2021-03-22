https://ria.ru/20210322/konkurs-1602359490.html
Липецкие педагоги вошли в число победителей конкурса "Учитель будущего"
Липецкие педагоги вошли в число победителей конкурса "Учитель будущего"
Сборные двух липецких гимназий вошли в число 30 команд-победителей конкурса "Учитель будущего", финал которого состоялся в Санкт-Петербурге, сообщил глава... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:31
2021-03-22T17:31
2021-03-22T17:31
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Сборные двух липецких гимназий вошли в число 30 команд-победителей конкурса "Учитель будущего", финал которого состоялся в Санкт-Петербурге, сообщил глава региона Игорь Артамонов.В конкурсе приняли участие более 39 тысяч учителей из 85 регионов России. В финал вышли 99 команд, из которых были выбраны 30 команд-победителей.По словам Артамонова, особенность профессионального конкурса "Учитель будущего" не только в том, что педагоги соревнуются в командах, но и в постпроектном сопровождении. По итогам будет сформировано сообщество "учителей будущего" из числа победителей, полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России, победители конкурса "Учитель будущего" уже этой весной станут участниками образовательной программы Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей"."Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости
. Сборные двух липецких гимназий вошли в число 30 команд-победителей конкурса "Учитель будущего", финал которого состоялся в Санкт-Петербурге, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
В конкурсе приняли участие более 39 тысяч учителей из 85 регионов России. В финал вышли 99 команд, из которых были выбраны 30 команд-победителей.
По словам Артамонова, особенность профессионального конкурса "Учитель будущего" не только в том, что педагоги соревнуются в командах, но и в постпроектном сопровождении. По итогам будет сформировано сообщество "учителей будущего" из числа победителей, полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России, победители конкурса "Учитель будущего" уже этой весной станут участниками образовательной программы Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей".
"Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным", – сказал Артамонов.