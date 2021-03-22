https://ria.ru/20210322/khramy-1602374092.html

Попытки захватов храмов на западе Украины участились, заявили в РПЦ

Попытки захватов храмов на западе Украины участились, заявили в РПЦ

Попытки захватов храмов Украинской православной церкви в западных регионах Украины происходят всё чаще, это связано с влиянием там на ситуацию сторонников... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T18:38

2021-03-22T18:38

2021-03-22T19:09

религия и мировоззрение

религия

константинопольский патриархат

украинская православная церковь

петр порошенко

отдел внешних церковных связей московского патриархата

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Попытки захватов храмов Украинской православной церкви в западных регионах Украины происходят всё чаще, это связано с влиянием там на ситуацию сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил в понедельник в интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."Волна захватов храмов имела место в период с 2014 по 2019 годы, особенно в начале 2019 года, когда "автокефалия" (украинским раскольникам - ред.) была уже предоставлена, а Петру Порошенко в канун президентских выборов надо было любой ценой продемонстрировать избирателям "объединение" украинского православия. <...> После ухода Порошенко в мае 2019 года захваты резко затормозились, поскольку их организовывали, по преимуществу, местная власть и спецслужбы, ориентированные на Киев", - сказал митрополит Иларион.В то же время, добавил он, "в ряде западных регионов, где партия Порошенко сохранила своё влияние, попытки захватов по-прежнему продолжаются, и в последнее время всё чаще".По его словам, особое беспокойство вызывают дискриминационные законы в отношении УПЦ, введённые при Порошенко. При президенте Владимире Зеленском их действие было заблокировано, но они не отменены, несмотря на многочисленные протесты верующих, констатировал представитель РПЦ."Не отменён закон, запрещающий Украинской православной церкви называть себя украинской. И это при том, что её члены – украинцы по рождению и по паспорту, патриоты своей страны, а вовсе не какие-то россияне. Новым общинам Украинской православной церкви по-прежнему отказывают в регистрации. Сотни общин - а это тысячи верующих, объединившиеся, чтобы строить свои храмы - на бумаге просто не существуют, и строить им не дают", - сказал митрополит.Более того, добавил он, в стране регистрируются новые законопроекты, которые "позволят ликвидировать любую религиозную организацию на Украине по целому ряду размытых и недоказанных обвинений". "Хочется надеяться, что нынешняя власть не повторит ошибок прежней: на религиозных противоречиях позитивной политической повестки не построить", - заключил иерарх.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ).Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://ria.ru/20210322/tserkov-1602376866.html

https://ria.ru/20201201/goneniya-1587211289.html

https://ria.ru/20201201/varfolomey-1587197754.html

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религия, константинопольский патриархат, украинская православная церковь, петр порошенко, отдел внешних церковных связей московского патриархата, владимир зеленский, украина