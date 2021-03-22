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В Балашихе проводят проверку после хлопков газа в нескольких домах
В Балашихе проводят проверку после хлопков газа в нескольких домах
Прокуратура Московской области начала проверку после серии хлопков газа в нескольких частных домах в деревне Полтево в подмосковной Балашихе, сообщила РИА... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:54
2021-03-22T21:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
балашиха
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после серии хлопков газа в нескольких частных домах в деревне Полтево в подмосковной Балашихе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что, предварительно, хлопки произошли в трех разных зданиях.Проверка поручена Балашихинской городской прокуратуре. Будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, отметила Григорьева.Она добавила, что ход проверочных мероприятий поставлен на контроль прокуратуры области. На место происшествия выехал Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.Причиной хлопков газа в Балашихе стал разрыв газоиспользующего оборудования, госпитализация никому не потребовалась, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Подмосковья.Два человека получили незначительные царапины и ссадины, от госпитализации отказались. В настоящее время от газоснабжения отключены 59 домовладений, уточнили в пресс-службе."Пожар был локализован силами МЧС, проводится обход и ревизия оборудования в соседних домах. После окончании проверки в течение нескольких часов газоснабжение в домовладениях будет восстановлено", - добавили в ведомстве.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), балашиха, московская область (подмосковье), происшествия

В Балашихе проводят проверку после хлопков газа в нескольких домах

19:54 22.03.2021 (обновлено: 21:40 22.03.2021)
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после серии хлопков газа в нескольких частных домах в деревне Полтево в подмосковной Балашихе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с произошедшей серией хлопков газа в нескольких частных жилых домах в деревне Полтево городского округа Балашиха. Информация о пострадавших уточняется", - сказала Григорьева.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что, предварительно, хлопки произошли в трех разных зданиях.
Проверка поручена Балашихинской городской прокуратуре. Будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, отметила Григорьева.
Она добавила, что ход проверочных мероприятий поставлен на контроль прокуратуры области. На место происшествия выехал Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.
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Причиной хлопков газа в Балашихе стал разрыв газоиспользующего оборудования, госпитализация никому не потребовалась, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Подмосковья.

"По информации оперативной дежурной группы АО "Мособлгаз", которая своевременно прибыла на место происшествия, в частном доме в деревне Полтево ... произошло завышение давления газа. По двум частным домам в связи с завышением давления произошел скачок давления газа, который стал причиной разрыва газоиспользующего оборудования", - говорится в сообщении.

Два человека получили незначительные царапины и ссадины, от госпитализации отказались. В настоящее время от газоснабжения отключены 59 домовладений, уточнили в пресс-службе.
"Пожар был локализован силами МЧС, проводится обход и ревизия оборудования в соседних домах. После окончании проверки в течение нескольких часов газоснабжение в домовладениях будет восстановлено", - добавили в ведомстве.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БалашихаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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