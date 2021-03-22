https://ria.ru/20210322/khlopki-1602389336.html
В Балашихе проводят проверку после хлопков газа в нескольких домах
В Балашихе проводят проверку после хлопков газа в нескольких домах
Прокуратура Московской области начала проверку после серии хлопков газа в нескольких частных домах в деревне Полтево в подмосковной Балашихе, сообщила РИА... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:54
2021-03-22T19:54
2021-03-22T21:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
балашиха
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после серии хлопков газа в нескольких частных домах в деревне Полтево в подмосковной Балашихе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что, предварительно, хлопки произошли в трех разных зданиях.Проверка поручена Балашихинской городской прокуратуре. Будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, отметила Григорьева.Она добавила, что ход проверочных мероприятий поставлен на контроль прокуратуры области. На место происшествия выехал Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.Причиной хлопков газа в Балашихе стал разрыв газоиспользующего оборудования, госпитализация никому не потребовалась, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Подмосковья.Два человека получили незначительные царапины и ссадины, от госпитализации отказались. В настоящее время от газоснабжения отключены 59 домовладений, уточнили в пресс-службе."Пожар был локализован силами МЧС, проводится обход и ревизия оборудования в соседних домах. После окончании проверки в течение нескольких часов газоснабжение в домовладениях будет восстановлено", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210307/khlopok-1600308897.html
https://ria.ru/20210222/khlopok-1598543742.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), балашиха, московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Прокуратура Московской области
начала проверку после серии хлопков газа в нескольких частных домах в деревне Полтево в подмосковной Балашихе
, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.
"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с произошедшей серией хлопков газа в нескольких частных жилых домах в деревне Полтево городского округа Балашиха. Информация о пострадавших уточняется", - сказала Григорьева.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что, предварительно, хлопки произошли в трех разных зданиях.
Проверка поручена Балашихинской городской прокуратуре. Будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, отметила Григорьева.
Она добавила, что ход проверочных мероприятий поставлен на контроль прокуратуры области. На место происшествия выехал Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.
Причиной хлопков газа в Балашихе стал разрыв газоиспользующего оборудования, госпитализация никому не потребовалась, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Подмосковья.
"По информации оперативной дежурной группы АО "Мособлгаз", которая своевременно прибыла на место происшествия, в частном доме в деревне Полтево ... произошло завышение давления газа. По двум частным домам в связи с завышением давления произошел скачок давления газа, который стал причиной разрыва газоиспользующего оборудования", - говорится в сообщении.
Два человека получили незначительные царапины и ссадины, от госпитализации отказались. В настоящее время от газоснабжения отключены 59 домовладений, уточнили в пресс-службе.
"Пожар был локализован силами МЧС, проводится обход и ревизия оборудования в соседних домах. После окончании проверки в течение нескольких часов газоснабжение в домовладениях будет восстановлено", - добавили в ведомстве.