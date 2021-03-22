https://ria.ru/20210322/khlopki-1602389336.html

В Балашихе проводят проверку после хлопков газа в нескольких домах

В Балашихе проводят проверку после хлопков газа в нескольких домах

Прокуратура Московской области начала проверку после серии хлопков газа в нескольких частных домах в деревне Полтево в подмосковной Балашихе, сообщила РИА... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T19:54

2021-03-22T19:54

2021-03-22T21:40

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

балашиха

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после серии хлопков газа в нескольких частных домах в деревне Полтево в подмосковной Балашихе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что, предварительно, хлопки произошли в трех разных зданиях.Проверка поручена Балашихинской городской прокуратуре. Будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, отметила Григорьева.Она добавила, что ход проверочных мероприятий поставлен на контроль прокуратуры области. На место происшествия выехал Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.Причиной хлопков газа в Балашихе стал разрыв газоиспользующего оборудования, госпитализация никому не потребовалась, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Подмосковья.Два человека получили незначительные царапины и ссадины, от госпитализации отказались. В настоящее время от газоснабжения отключены 59 домовладений, уточнили в пресс-службе."Пожар был локализован силами МЧС, проводится обход и ревизия оборудования в соседних домах. После окончании проверки в течение нескольких часов газоснабжение в домовладениях будет восстановлено", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210307/khlopok-1600308897.html

https://ria.ru/20210222/khlopok-1598543742.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), балашиха, московская область (подмосковье), происшествия