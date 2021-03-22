https://ria.ru/20210322/keshbek-1602331109.html

Россияне за четыре дня потратили миллиард рублей на туры с кешбэком

Россияне за четыре дня потратили миллиард рублей на туры с кешбэком

Продажи путевок за первые четыре дня действия очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств превысили миллиард рублей,... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:06

2021-03-22T16:06

2021-03-22T16:06

туризм

зарина догузова

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

московская область (подмосковье)

тюменская область

краснодарский край

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Продажи путевок за первые четыре дня действия очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств превысили миллиард рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."По условиям программы гражданам вернулось уже более 200 миллионов рублей", — сказала она журналистам.По ее словам, среди лидеров с точки зрения направлений для путешествий — Краснодарский край, Крым и Московская область. Кроме того, в топ-10 наиболее популярных направлений входят Ставрополье, Алтай, Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область, Татарстан и Тюменская область. Бронирования распределяются практически равномерно по времени."Мы видим, что динамика спроса уже превышает прошлогодние показатели программы в 2,5-3 раза. В прошлом году многие люди не воспользовались программой и просто остались дома, что соответствовало общей ситуации, — добавила глава ведомства. — Кроме этого, сейчас кратно выросла узнаваемость и самой программы и в целом доверие к ней. Многие туристы воспользуются акцией в третий раз".Очередной, третий, этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартовал в России в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня.Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20 процентов стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Правительство РФ выделило на новый этап программы туристического кешбэка два миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210319/keshbek-1601875203.html

московская область (подмосковье)

тюменская область

краснодарский край

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зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), московская область (подмосковье), тюменская область, краснодарский край