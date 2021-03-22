https://ria.ru/20210322/keshbek-1602287713.html
Около 200 компаний предлагают туры в Алтайский край по программе кешбэка
Около 200 компаний предлагают туры в Алтайский край по программе кешбэка
Около 200 компаний и более 40 агрегаторов туристических услуг предлагают путевки в Алтайский край по программе кешбэка, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:35
2021-03-22T12:35
2021-03-22T12:35
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БАРНАУЛ, 22 мар — РИА Новости. Около 200 компаний и более 40 агрегаторов туристических услуг предлагают путевки в Алтайский край по программе кешбэка, сообщает пресс-служба регионального правительства."Санатории и туроператоры Алтайского края активно участвуют в третьем этапе программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. От Алтайского края партнерами выступают 28 отелей, санаториев и туристических баз. Туры в регион предлагают 194 российских туроператора и 42 агрегатора услуг", — говорится в сообщении.Акция стартовала 18 марта и продлится до 15 июня включительно, со сроками завершения туров до 30 июня. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20 процентов от их стоимости, но не более 20 тысяч рублей."В числе самых популярных предложений – отдых в санаториях Алтайского края, туры в период цветения маральника, а также посещение известных достопримечательностей и популярных туристических мест региона: особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь", Тавдинских пещер, пасек, маральников, гастрономических объектов, сплавы по реке Катунь и многое другое", — уточняют в пресс-службе.
https://ria.ru/20210321/grushevskiy-1600965953.html
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куда можно лететь, кешбэк, туры, туристы, новости - туризм, алтайский край, путешествия
БАРНАУЛ, 22 мар — РИА Новости. Около 200 компаний и более 40 агрегаторов туристических услуг предлагают путевки в Алтайский край по программе кешбэка, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Санатории и туроператоры Алтайского края активно участвуют в третьем этапе программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. От Алтайского края партнерами выступают 28 отелей, санаториев и туристических баз. Туры в регион предлагают 194 российских туроператора и 42 агрегатора услуг", — говорится в сообщении.
Акция стартовала 18 марта и продлится до 15 июня включительно, со сроками завершения туров до 30 июня. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20 процентов от их стоимости, но не более 20 тысяч рублей.
"В числе самых популярных предложений – отдых в санаториях Алтайского края, туры в период цветения маральника, а также посещение известных достопримечательностей и популярных туристических мест региона: особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь", Тавдинских пещер, пасек, маральников, гастрономических объектов, сплавы по реке Катунь и многое другое", — уточняют в пресс-службе.