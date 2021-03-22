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Туризм
https://ria.ru/20210322/izrail-1602313316.html
В Израиле отменили лимит на въезд в страну, но не для всех
В Израиле отменили лимит на въезд в страну, но не для всех
Правительство Израиля отменило квоту на въезд в международный аэропорт Бен-Гурион, но на иностранных туристов это послабление не распространяется, сообщает... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:47
2021-03-22T16:47
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Правительство Израиля отменило квоту на въезд в международный аэропорт Бен-Гурион, но на иностранных туристов это послабление не распространяется, сообщает АТОР.Израильские власти утвердили новые правила прибытия в аэропорт Бен-Гурион и вылетов из него, ежедневный лимит на въезд трех тысяч пассажиров отменен. Новые правила затрагивают интересны только граждан Израиля, лиц с ВНЖ и других отдельных категорий. Отмена ограничений действительная в течение одной недели, до воскресенья, 28 марта. Во вторник, 23 марта, в Израиле пройдут выборы, новые правила призваны помочь вернуться в страну всем гражданам, желающим принять участие в голосовании.Путешественникам больше не будут измерять температуру при входе в терминал и перед посадкой. Израильтянам, покидающим страну, не нужно будет подавать запрос в специальный комитет для утверждения.Также с 21 марта снова открыт пограничный переход Таба между Израилем и Египтом. Условия въезда и протоколы пересечения сухопутной границы будут аналогичны тем, что действуют в аэропорту.Для всех приезжающих из-за рубежа действуют жесткие протоколы.На минувшей неделе был одобрен законопроект, обязывающий возвращающихся в Израиль самоизолироваться дома. Их перемещение будет отслеживаться с помощью электронного браслета или других технических средств. Те, кто отказывается носить браслет или не может проходить карантин дома, сможет самоизолироваться в одном из государственных карантинных отелей.Путешественники, которые прошли вакцинацию в Израиле, и те, кто выздоровел от коронавируса, могут пропустить карантин при условии, что они пройдут тест на COVID-19 непосредственно перед вылетом и по прибытии в страну, и что оба теста окажутся отрицательными.Те, кто был вакцинирован за границей, все равно должны сначала попасть в карантин. Однако они смогут избежать самоизоляции после прохождения теста, который докажет, у них есть антитела к коронавирусу.
https://ria.ru/20210321/grushevskiy-1600965953.html
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, египет, израиль, вакцинация

В Израиле отменили лимит на въезд в страну, но не для всех

16:47 22.03.2021
 
© Фото : Cccc3333Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве
Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Фото : Cccc3333
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МОСКВА, 22 марРИА Новости. Правительство Израиля отменило квоту на въезд в международный аэропорт Бен-Гурион, но на иностранных туристов это послабление не распространяется, сообщает АТОР.
Израильские власти утвердили новые правила прибытия в аэропорт Бен-Гурион и вылетов из него, ежедневный лимит на въезд трех тысяч пассажиров отменен. Новые правила затрагивают интересны только граждан Израиля, лиц с ВНЖ и других отдельных категорий.
"Иностранцы пока по-прежнему могут прилетать в Израиль только в исключительных и не связанных с туризмом случаях", – сообщил представитель департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.
Отмена ограничений действительная в течение одной недели, до воскресенья, 28 марта. Во вторник, 23 марта, в Израиле пройдут выборы, новые правила призваны помочь вернуться в страну всем гражданам, желающим принять участие в голосовании.
Путешественникам больше не будут измерять температуру при входе в терминал и перед посадкой. Израильтянам, покидающим страну, не нужно будет подавать запрос в специальный комитет для утверждения.
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Также с 21 марта снова открыт пограничный переход Таба между Израилем и Египтом. Условия въезда и протоколы пересечения сухопутной границы будут аналогичны тем, что действуют в аэропорту.
Для всех приезжающих из-за рубежа действуют жесткие протоколы.
На минувшей неделе был одобрен законопроект, обязывающий возвращающихся в Израиль самоизолироваться дома. Их перемещение будет отслеживаться с помощью электронного браслета или других технических средств. Те, кто отказывается носить браслет или не может проходить карантин дома, сможет самоизолироваться в одном из государственных карантинных отелей.
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Путешественники, которые прошли вакцинацию в Израиле, и те, кто выздоровел от коронавируса, могут пропустить карантин при условии, что они пройдут тест на COVID-19 непосредственно перед вылетом и по прибытии в страну, и что оба теста окажутся отрицательными.
Те, кто был вакцинирован за границей, все равно должны сначала попасть в карантин. Однако они смогут избежать самоизоляции после прохождения теста, который докажет, у них есть антитела к коронавирусу.
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