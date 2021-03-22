https://ria.ru/20210322/izbienie-1602369470.html

В Ставрополе арестовали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком

В Ставрополе арестовали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком

Двое подозреваемых в избиении мужчины с ребенком в Ставрополе арестованы, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T18:14

2021-03-22T18:14

2021-03-22T18:14

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

ставрополь

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Двое подозреваемых в избиении мужчины с ребенком в Ставрополе арестованы, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 17 марта в одном из микрорайонов Ставрополя между 41-летним мужчиной и молодыми людьми произошел конфликт. Подозреваемые поочередно ударили по лицу мужчину, державшего за руку своего трёхлетнего сына. В результате потерпевший упал вместе с ребенком, а злоумышленники скрылись. Мужчина с двухсторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован в больницу. Возбуждено уголовно дело о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.Следователи и оперативники задержали 19-летнего и 21-летнего молодых людей. Они уже привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе за причинение вреда здоровью.

https://ria.ru/20210117/rebenok-1593390318.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, ставрополь, происшествия