https://ria.ru/20210322/izbienie-1602369470.html
В Ставрополе арестовали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком
В Ставрополе арестовали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком
Двое подозреваемых в избиении мужчины с ребенком в Ставрополе арестованы, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:14
2021-03-22T18:14
2021-03-22T18:14
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
ставрополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Двое подозреваемых в избиении мужчины с ребенком в Ставрополе арестованы, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 17 марта в одном из микрорайонов Ставрополя между 41-летним мужчиной и молодыми людьми произошел конфликт. Подозреваемые поочередно ударили по лицу мужчину, державшего за руку своего трёхлетнего сына. В результате потерпевший упал вместе с ребенком, а злоумышленники скрылись. Мужчина с двухсторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован в больницу. Возбуждено уголовно дело о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.Следователи и оперативники задержали 19-летнего и 21-летнего молодых людей. Они уже привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе за причинение вреда здоровью.
https://ria.ru/20210117/rebenok-1593390318.html
россия
ставропольский край
ставрополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, ставрополь, происшествия