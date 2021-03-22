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В Ставрополе арестовали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком
В Ставрополе арестовали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком
Двое подозреваемых в избиении мужчины с ребенком в Ставрополе арестованы, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:14
2021-03-22T18:14
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
ставрополь
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Двое подозреваемых в избиении мужчины с ребенком в Ставрополе арестованы, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 17 марта в одном из микрорайонов Ставрополя между 41-летним мужчиной и молодыми людьми произошел конфликт. Подозреваемые поочередно ударили по лицу мужчину, державшего за руку своего трёхлетнего сына. В результате потерпевший упал вместе с ребенком, а злоумышленники скрылись. Мужчина с двухсторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован в больницу. Возбуждено уголовно дело о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.Следователи и оперативники задержали 19-летнего и 21-летнего молодых людей. Они уже привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе за причинение вреда здоровью.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, ставрополь, происшествия

В Ставрополе арестовали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком

18:14 22.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Двое подозреваемых в избиении мужчины с ребенком в Ставрополе арестованы, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 17 марта в одном из микрорайонов Ставрополя между 41-летним мужчиной и молодыми людьми произошел конфликт. Подозреваемые поочередно ударили по лицу мужчину, державшего за руку своего трёхлетнего сына. В результате потерпевший упал вместе с ребенком, а злоумышленники скрылись. Мужчина с двухсторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован в больницу. Возбуждено уголовно дело о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 12:24
В Новосибирске мужчина помог сыну избить ребенка
Следователи и оперативники задержали 19-летнего и 21-летнего молодых людей. Они уже привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе за причинение вреда здоровью.

"Ходатайство следователя следственных органов СК РФ по Ставропольскому краю об избрании Карину Амирханову и Магомеду Кадиеву меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено судом", - говорится в сообщении.

 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ставропольский крайСтавропольПроисшествия
 
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