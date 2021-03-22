https://ria.ru/20210322/istochnik-1602291239.html

Онищенко прокомментировал выводы экспертов ВОЗ об источнике COVID-19

Онищенко прокомментировал выводы экспертов ВОЗ об источнике COVID-19

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что источник пандемии не имеет значения, важнее РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:34

2021-03-22T12:34

2021-03-22T12:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

геннадий онищенко

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что источник пандемии не имеет значения, важнее ее побороть.Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расследовавшие источник распространения COVID-19 в китайском Ухане, предположили, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае, об этом сообщило агентство Блумберг."Сейчас это (источник пандемии – ред.) никакого значения не имеет... Сейчас не важно, что послужило причиной преодоления межвидового барьера, сейчас важно нам с вами заниматься вопросами, связанными с организацией вакцинации", - сказал Онищенко РИА Новости.По его словам, важнее всего привить группы риска и завершить "пандемический подъем".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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