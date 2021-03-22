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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/istochnik-1602291239.html
Онищенко прокомментировал выводы экспертов ВОЗ об источнике COVID-19
Онищенко прокомментировал выводы экспертов ВОЗ об источнике COVID-19
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что источник пандемии не имеет значения, важнее РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:34
2021-03-22T12:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что источник пандемии не имеет значения, важнее ее побороть.Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расследовавшие источник распространения COVID-19 в китайском Ухане, предположили, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае, об этом сообщило агентство Блумберг."Сейчас это (источник пандемии – ред.) никакого значения не имеет... Сейчас не важно, что послужило причиной преодоления межвидового барьера, сейчас важно нам с вами заниматься вопросами, связанными с организацией вакцинации", - сказал Онищенко РИА Новости.По его словам, важнее всего привить группы риска и завершить "пандемический подъем".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, геннадий онищенко, общество

Онищенко прокомментировал выводы экспертов ВОЗ об источнике COVID-19

12:34 22.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что источник пандемии не имеет значения, важнее ее побороть.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расследовавшие источник распространения COVID-19 в китайском Ухане, предположили, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае, об этом сообщило агентство Блумберг.
"Сейчас это (источник пандемии – ред.) никакого значения не имеет... Сейчас не важно, что послужило причиной преодоления межвидового барьера, сейчас важно нам с вами заниматься вопросами, связанными с организацией вакцинации", - сказал Онищенко РИА Новости.
По его словам, важнее всего привить группы риска и завершить "пандемический подъем".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГеннадий ОнищенкоОбщество
 
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