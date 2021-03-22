В Нижегородской области реализуют около 40 приоритетных инвестпроектов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Тридцать девять соглашений, заключенных между правительством Нижегородской области и инвесторами по приоритетным инвестиционным проектам, реализуются в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.
Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, объем инвестиций, предусмотренный по этим проектам, составляет 437 миллиардов рублей.
"В Нижегородской области уделяется большое внимание вопросам поддержки инвесторов. Так, в регионе с 2004 года успешно функционирует институт приоритетных инвестиционных проектов. Предоставление статуса приоритетного инвестиционного проекта обеспечивает инвестору возможность получения налоговых льгот, субсидий на создание инженерной инфраструктуры и субсидий на частичную компенсацию процентной ставки по кредитам", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
По словам губернатора Нижегородской области, в рамках 39 инвестсоглашений на предприятиях планируется сохранить и создать более 19,4 тысячи рабочих мест.
В 2021 году при непосредственном участии Корпорации развития Нижегородской области планируется ввод в эксплуатацию нескольких крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей. В частности, будет введен тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощной продукции на Бору, автоматизированное производство полимерно-композитных газовых баллонов, в том числе для автомобильного транспорта и газозаправочных станций в Дзержинске на территории особой экономической зоны "Кулибин", логистический почтовый центр в Нижнем Новгороде.