https://ria.ru/20210322/investproekt-1602402959.html

В Нижегородской области реализуют около 40 приоритетных инвестпроектов

В Нижегородской области реализуют около 40 приоритетных инвестпроектов

Тридцать девять соглашений, заключенных между правительством Нижегородской области и инвесторами по приоритетным инвестиционным проектам, реализуются в регионе, РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T22:17

2021-03-22T22:17

2021-03-22T22:17

нижегородская область

россия

глеб никитин

корпорация развития

нижний новгород

нижегородская область

бор

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Тридцать девять соглашений, заключенных между правительством Нижегородской области и инвесторами по приоритетным инвестиционным проектам, реализуются в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, объем инвестиций, предусмотренный по этим проектам, составляет 437 миллиардов рублей.По словам губернатора Нижегородской области, в рамках 39 инвестсоглашений на предприятиях планируется сохранить и создать более 19,4 тысячи рабочих мест.В 2021 году при непосредственном участии Корпорации развития Нижегородской области планируется ввод в эксплуатацию нескольких крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей. В частности, будет введен тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощной продукции на Бору, автоматизированное производство полимерно-композитных газовых баллонов, в том числе для автомобильного транспорта и газозаправочных станций в Дзержинске на территории особой экономической зоны "Кулибин", логистический почтовый центр в Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20210311/konkurs-1600812144.html

https://ria.ru/20210315/gosuslugi-1601396016.html

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нижний новгород

нижегородская область

бор

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россия, глеб никитин, корпорация развития, нижний новгород, нижегородская область, бор, экономика