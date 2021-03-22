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Нижегородская область
https://ria.ru/20210322/investproekt-1602402959.html
В Нижегородской области реализуют около 40 приоритетных инвестпроектов
В Нижегородской области реализуют около 40 приоритетных инвестпроектов
Тридцать девять соглашений, заключенных между правительством Нижегородской области и инвесторами по приоритетным инвестиционным проектам, реализуются в регионе, РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T22:17
2021-03-22T22:17
нижегородская область
россия
глеб никитин
корпорация развития
нижний новгород
нижегородская область
бор
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Тридцать девять соглашений, заключенных между правительством Нижегородской области и инвесторами по приоритетным инвестиционным проектам, реализуются в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, объем инвестиций, предусмотренный по этим проектам, составляет 437 миллиардов рублей.По словам губернатора Нижегородской области, в рамках 39 инвестсоглашений на предприятиях планируется сохранить и создать более 19,4 тысячи рабочих мест.В 2021 году при непосредственном участии Корпорации развития Нижегородской области планируется ввод в эксплуатацию нескольких крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей. В частности, будет введен тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощной продукции на Бору, автоматизированное производство полимерно-композитных газовых баллонов, в том числе для автомобильного транспорта и газозаправочных станций в Дзержинске на территории особой экономической зоны "Кулибин", логистический почтовый центр в Нижнем Новгороде.
https://ria.ru/20210311/konkurs-1600812144.html
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россия, глеб никитин, корпорация развития, нижний новгород, нижегородская область, бор, экономика

В Нижегородской области реализуют около 40 приоритетных инвестпроектов

22:17 22.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода
Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Тридцать девять соглашений, заключенных между правительством Нижегородской области и инвесторами по приоритетным инвестиционным проектам, реализуются в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.
Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, объем инвестиций, предусмотренный по этим проектам, составляет 437 миллиардов рублей.
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"В Нижегородской области уделяется большое внимание вопросам поддержки инвесторов. Так, в регионе с 2004 года успешно функционирует институт приоритетных инвестиционных проектов. Предоставление статуса приоритетного инвестиционного проекта обеспечивает инвестору возможность получения налоговых льгот, субсидий на создание инженерной инфраструктуры и субсидий на частичную компенсацию процентной ставки по кредитам", – цитирует пресс-служба слова Никитина.

По словам губернатора Нижегородской области, в рамках 39 инвестсоглашений на предприятиях планируется сохранить и создать более 19,4 тысячи рабочих мест.
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В 2021 году при непосредственном участии Корпорации развития Нижегородской области планируется ввод в эксплуатацию нескольких крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей. В частности, будет введен тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощной продукции на Бору, автоматизированное производство полимерно-композитных газовых баллонов, в том числе для автомобильного транспорта и газозаправочных станций в Дзержинске на территории особой экономической зоны "Кулибин", логистический почтовый центр в Нижнем Новгороде.
 
Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинКорпорация РазвитияНижний НовгородНижегородская областьБорЭкономика
 
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