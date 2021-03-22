https://ria.ru/20210322/inventarizatsiya-1602389607.html

Кубань к 1 апреля завершит инвентаризацию виноградопригодных земель

Кубань к 1 апреля завершит инвентаризацию виноградопригодных земель

Краснодарский край к 1 апреля завершит инвентаризацию виноградопригодных земель, на этих землях запретят жилищное строительство, сообщает администрация региона. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T19:56

2021-03-22T19:56

2021-03-22T19:56

краснодарский край

россия

новороссийск

анапа

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 22 мар - РИА Новости. Краснодарский край к 1 апреля завершит инвентаризацию виноградопригодных земель, на этих землях запретят жилищное строительство, сообщает администрация региона.Руководство региона уже поднимало проблему застройки Новороссийска, особенно Мысхако. "Исторически эти земли отведены под виноградники. Их застройка недопустима, и здесь должен быть жесткий контроль. Расширять город возможно только, если местные власти готовы обеспечить новых жителей работой, соцобъектами, но и при таких условиях развитие территории нельзя осуществлять за счет виноградопригодных земель", – подчеркнул Кондратьев.Помимо Новороссийска, край ведет учет виноградопригодных участков в Анапе, Геленджике, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах. Отмечается, что в настоящий момент в городе отменяются нормативные акты по переводу земель сельхозназначения в иные категории.Губернатор призвал до принятия краевого закона организовать аналогичную работу и в других муниципалитетах. "Застройка – это разовый доход. А сохранение виноградопригодных земель – это развитие виноградарства и виноделия, которые будут приносить прибыль еще 100 лет", – заключил Кондратьев.На Краснодарский край приходится треть виноградников всей страны. Регион постепенно увеличивает ежегодную площадь закладки новых насаждений. В 2015 году она составляла 1,2 тысячи гектаров в год. В 2021 году на Кубани заложат уже 1,7 тысячи гектаров молодых виноградников.

https://ria.ru/20210319/zhivotnovodstvo-1601964151.html

https://ria.ru/20210318/kuban-1601862344.html

https://ria.ru/20210315/dorogi-1601371702.html

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россия, новороссийск, анапа, краснодарский край, экономика