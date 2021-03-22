Кубань к 1 апреля завершит инвентаризацию виноградопригодных земель
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСаженцы винограда и клубники в теплице крестьянско-фермерского хозяйства С. В. Шмолдаев в Краснодарском крае
КРАСНОДАР, 22 мар - РИА Новости. Краснодарский край к 1 апреля завершит инвентаризацию виноградопригодных земель, на этих землях запретят жилищное строительство, сообщает администрация региона.
"К 1 апреля в Краснодарском крае завершат инвентаризацию виноградопригодных земель. На этих землях запретят жилищное строительство", - заявил глава края Вениамин Кондратьев на совещании по вопросам использования сельхозземель, слова которого приводятся в сообщении.
Руководство региона уже поднимало проблему застройки Новороссийска, особенно Мысхако. "Исторически эти земли отведены под виноградники. Их застройка недопустима, и здесь должен быть жесткий контроль. Расширять город возможно только, если местные власти готовы обеспечить новых жителей работой, соцобъектами, но и при таких условиях развитие территории нельзя осуществлять за счет виноградопригодных земель", – подчеркнул Кондратьев.
Помимо Новороссийска, край ведет учет виноградопригодных участков в Анапе, Геленджике, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах. Отмечается, что в настоящий момент в городе отменяются нормативные акты по переводу земель сельхозназначения в иные категории.
"Уже отменили 9 актов на 100 гектаров. Разрабатываем проект генплана, в документе закрепили виноградопригодные земли – в реестр войдет 25 тысяч гектаров", – уточнил мэр Анапы Василий Швец.
Губернатор призвал до принятия краевого закона организовать аналогичную работу и в других муниципалитетах. "Застройка – это разовый доход. А сохранение виноградопригодных земель – это развитие виноградарства и виноделия, которые будут приносить прибыль еще 100 лет", – заключил Кондратьев.
На Краснодарский край приходится треть виноградников всей страны. Регион постепенно увеличивает ежегодную площадь закладки новых насаждений. В 2015 году она составляла 1,2 тысячи гектаров в год. В 2021 году на Кубани заложат уже 1,7 тысячи гектаров молодых виноградников.