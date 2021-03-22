https://ria.ru/20210322/granitsy-1602243691.html

Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров

Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров

Россия и Китай смогут совместно сделать все необходимое для скорейшего открытия границ и восстановления взаимных поездок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T01:37

2021-03-22T01:37

2021-03-22T01:37

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия и Китай смогут совместно сделать все необходимое для скорейшего открытия границ и восстановления взаимных поездок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он подчеркнул, что у двух стран очень крупные туристические обмены, за последние годы они значительно возросли."В 2019 году, когда еще не было пандемии, почти 2 миллиона граждан Китая побывали в России. Коронавирус нанес серьезный ущерб туристическому сектору", - отметил российский министр.

https://ria.ru/20210322/kitay-1602243375.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, китай, в мире