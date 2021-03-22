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Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров
Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров
Россия и Китай смогут совместно сделать все необходимое для скорейшего открытия границ и восстановления взаимных поездок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T01:37
2021-03-22T01:37
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия и Китай смогут совместно сделать все необходимое для скорейшего открытия границ и восстановления взаимных поездок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он подчеркнул, что у двух стран очень крупные туристические обмены, за последние годы они значительно возросли."В 2019 году, когда еще не было пандемии, почти 2 миллиона граждан Китая побывали в России. Коронавирус нанес серьезный ущерб туристическому сектору", - отметил российский министр.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, китай, в мире

Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров

01:37 22.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия и Китай смогут совместно сделать все необходимое для скорейшего открытия границ и восстановления взаимных поездок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Убежден, что по мере нормализации эпидемиологической обстановки – а такая тенденция уже налицо – сможем совместно сделать все необходимое для скорейшего открытия границ и восстановления взаимных поездок. Постепенно смягчая, необходимо отменить действующие строгие карантинные ограничения", - сказал Лавров в интервью китайским СМИ в ответ на вопрос о возобновлении туристических обменов между РФ и КНР.
Он подчеркнул, что у двух стран очень крупные туристические обмены, за последние годы они значительно возросли.
"В 2019 году, когда еще не было пандемии, почти 2 миллиона граждан Китая побывали в России. Коронавирус нанес серьезный ущерб туристическому сектору", - отметил российский министр.
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