https://ria.ru/20210322/granitsy-1602243691.html
Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров
Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров
Россия и Китай смогут совместно сделать все необходимое для скорейшего открытия границ и восстановления взаимных поездок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T01:37
2021-03-22T01:37
2021-03-22T01:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей лавров
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577732144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aff5fe9d47c97a947d9e24499771473f.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия и Китай смогут совместно сделать все необходимое для скорейшего открытия границ и восстановления взаимных поездок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он подчеркнул, что у двух стран очень крупные туристические обмены, за последние годы они значительно возросли."В 2019 году, когда еще не было пандемии, почти 2 миллиона граждан Китая побывали в России. Коронавирус нанес серьезный ущерб туристическому сектору", - отметил российский министр.
https://ria.ru/20210322/kitay-1602243375.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577732144_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_60ed554b812a9a772ac093ddb74d8e22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, китай, в мире