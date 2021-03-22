ГД рассмотрит проект о блокировке ресурсов, оскорбляющих честь граждан
16:41 22.03.2021 (обновлено: 17:03 22.03.2021)
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении проект о внесудебной блокировке ресурсов, оскорбляющих честь граждан, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Завтра мы в первом чтении рассмотрим законопроект, которым предлагается установить внесудебный порядок ограничения доступа к информационным ресурсам в сети интернет, распространяющих недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство гражданина или подрывает его репутацию, связанную с обвинением этого лица в совершении какого-то преступления", - сказал Жуков журналистам.
Комитет ГД по информационной политике рекомендовал на заседании 17 марта принять в первом чтении проект, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выносить решение об удалении из интернета недостоверной или порочащей честь информации. Авторами законопроекта выступили первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский (ЕР), глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев (СР) и член комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских (ЕР).
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