https://ria.ru/20210322/gosduma-1602350396.html

ГД рассмотрит проект о блокировке ресурсов, оскорбляющих честь граждан

ГД рассмотрит проект о блокировке ресурсов, оскорбляющих честь граждан

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении проект о внесудебной блокировке ресурсов, оскорбляющих честь граждан, сообщил... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:41

2021-03-22T16:41

2021-03-22T17:03

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении проект о внесудебной блокировке ресурсов, оскорбляющих честь граждан, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.Комитет ГД по информационной политике рекомендовал на заседании 17 марта принять в первом чтении проект, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выносить решение об удалении из интернета недостоверной или порочащей честь информации. Авторами законопроекта выступили первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский (ЕР), глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев (СР) и член комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских (ЕР).

https://ria.ru/20210303/feyki-1599625583.html

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2021

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