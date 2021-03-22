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https://ria.ru/20210322/frantsiya-1602311133.html
Ле Пен призвала не ждать одобрения Евросоюза для применения "Спутника V"
Ле Пен призвала не ждать одобрения Евросоюза для применения "Спутника V"
Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что Франция не должна ждать одобрения со стороны Евросоюза для того, чтобы использовать... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:02
2021-03-22T14:31
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
марин ле пен
евросоюз
франция
в мире
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ПАРИЖ, 22 мар – РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что Франция не должна ждать одобрения со стороны Евросоюза для того, чтобы использовать российскую вакцину против COVID-19."На мой взгляд, если выход из кризиса - это вакцинация, то ее необходимо срочно ускорить. А для этого нужно расширить доступ к вакцинам", - добавила она.Ле Пен указала на то, что сейчас есть проблемы с поставкой некоторых вакцин. "Давайте поступим, как другие страны, которые свободно сертифицировали вакцины. У нас есть возможность на национальном уровне сертифицировать вакцину, если, естественно, она не представляет никакой опасности для наших граждан. Мы не обязаны ждать мнения или сертификации Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА)", - отметила она.В начале марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о том, что EMA начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины. Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.Вакцина "Спутник V" одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
https://ria.ru/20210321/evrosoyuz-1602239882.html
https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602310504.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, марин ле пен, евросоюз, франция, в мире

Ле Пен призвала не ждать одобрения Евросоюза для применения "Спутника V"

14:02 22.03.2021 (обновлено: 14:31 22.03.2021)
 
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ПАРИЖ, 22 мар – РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что Франция не должна ждать одобрения со стороны Евросоюза для того, чтобы использовать российскую вакцину против COVID-19.

"Я поражена, видя, что французское правительство ждет разрешения Европейского союза, чтобы заказать российскую вакцину "Спутник" или китайскую вакцину", - сказала Ле Пен на пресс-конференции в понедельник.

"На мой взгляд, если выход из кризиса - это вакцинация, то ее необходимо срочно ускорить. А для этого нужно расширить доступ к вакцинам", - добавила она.
Ле Пен указала на то, что сейчас есть проблемы с поставкой некоторых вакцин. "Давайте поступим, как другие страны, которые свободно сертифицировали вакцины. У нас есть возможность на национальном уровне сертифицировать вакцину, если, естественно, она не представляет никакой опасности для наших граждан. Мы не обязаны ждать мнения или сертификации Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА)", - отметила она.
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Еврокомиссар заявил, что ЕС не нуждается в вакцине "Спутник V"
В начале марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о том, что EMA начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины. Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Марин Ле ПенЕвросоюзФранцияВ мире
 
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