https://ria.ru/20210322/evrosoyuz-1602394729.html

Евросоюз загнал отношения с Россией в безысходный тупик, заявил Косачев

Евросоюз загнал отношения с Россией в безысходный тупик, заявил Косачев

Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик, взяв курс на конфронтацию с Москвой, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T20:43

2021-03-22T20:43

2021-03-22T20:43

россия

евросоюз

константин косачев

в мире

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик, взяв курс на конфронтацию с Москвой, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.По словам Косачева, не Москва взяла курс на конфронтацию, "господин Боррель - это был как раз ваш выбор ещё в те времена, когда вашим предшественникам не хватило духа назвать киевский майдан госпереворотом, а крымчан - такими же европейцами, как и косоваров с северными киприотами".Москва же жила, живет и будет продолжать жить в полном соответствии с цивилизационными стандартами, подчеркнул он. "Когда защищают нуждающихся в помощи, а не ищущих выгоды, и когда человеческая порядочность превыше евроатлантической геополитики, выдаваемой за европейские ценности. Даже если это не нравится кому-то в Брюсселе", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20210303/evropa-1599614628.html

россия

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россия, евросоюз, константин косачев, в мире