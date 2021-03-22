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Евросоюз загнал отношения с Россией в безысходный тупик, заявил Косачев
Евросоюз загнал отношения с Россией в безысходный тупик, заявил Косачев
Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик, взяв курс на конфронтацию с Москвой, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T20:43
2021-03-22T20:43
2021-03-22T20:43
россия
евросоюз
константин косачев
в мире
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик, взяв курс на конфронтацию с Москвой, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.По словам Косачева, не Москва взяла курс на конфронтацию, "господин Боррель - это был как раз ваш выбор ещё в те времена, когда вашим предшественникам не хватило духа назвать киевский майдан госпереворотом, а крымчан - такими же европейцами, как и косоваров с северными киприотами".Москва же жила, живет и будет продолжать жить в полном соответствии с цивилизационными стандартами, подчеркнул он. "Когда защищают нуждающихся в помощи, а не ищущих выгоды, и когда человеческая порядочность превыше евроатлантической геополитики, выдаваемой за европейские ценности. Даже если это не нравится кому-то в Брюсселе", - заключил сенатор.
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россия, евросоюз, константин косачев, в мире
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости.
Чиновники Евросоюза
загнали отношения с Россией в тупик, взяв курс на конфронтацию с Москвой
, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев
.
"Главы МИД стран ЕС считают, что Москва взяла курс на конфронтацию с Брюсселем, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Говорят, что наглость - это второе счастье. Но вряд ли жителей Евросоюза осчастливят выходки еврочиновников и евродепутатов, загонявших отношения с Россией в безысходный тупик все последние годы и таки добившихся своего", - написал политик в Facebook.
По словам Косачева, не Москва взяла курс на конфронтацию, "господин Боррель - это был как раз ваш выбор ещё в те времена, когда вашим предшественникам не хватило духа назвать киевский майдан госпереворотом, а крымчан - такими же европейцами, как и косоваров с северными киприотами".
Москва же жила, живет и будет продолжать жить в полном соответствии с цивилизационными стандартами, подчеркнул он. "Когда защищают нуждающихся в помощи, а не ищущих выгоды, и когда человеческая порядочность превыше евроатлантической геополитики, выдаваемой за европейские ценности. Даже если это не нравится кому-то в Брюсселе", - заключил сенатор.