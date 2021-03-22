https://ria.ru/20210322/epivakkorona-1602349501.html

"ЭпиВакКорону" проверяют на всех штаммах коронавируса, имеющихся в России

"ЭпиВакКорону" проверяют на всех штаммах коронавируса, имеющихся в России

Вакцина "ЭпиВакКорона" проверяется на всех штаммах коронавируса, которые есть в РФ, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:38

2021-03-22T16:38

2021-03-22T16:56

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" проверяется на всех штаммах коронавируса, которые есть в РФ, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов."Проверяется практически на всем разнообразии штаммов, которые циркулируют в России, которые мы получаем и проводим соответствующие исследования. Вакцина показывает свою эффективность",- сказал Максютов на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.Он уточнил, что в России выявлено около 5,3 тысячи мутаций коронавируса COVID-19, при этом 50 из них - у "британского" штамма."На сегодня нами выявлено в России более 5,3 тысячи мутаций по всему геному. В подавляющем большинстве данные замены не приводят к изменению свойств вируса с эпидемиологической точки зрения, при этом на сегодня уже выявлено более 50 вариантов британского штамма, три случая южноафриканского штамма и более 20 вариантов вируса, требующих углубленного изучения ", - сказал Максютов на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество