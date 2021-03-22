"ЭпиВакКорону" проверяют на всех штаммах коронавируса, имеющихся в России
16:38 22.03.2021 (обновлено: 16:56 22.03.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" проверяется на всех штаммах коронавируса, которые есть в РФ, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
"Проверяется практически на всем разнообразии штаммов, которые циркулируют в России, которые мы получаем и проводим соответствующие исследования. Вакцина показывает свою эффективность",- сказал Максютов на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.
Он уточнил, что в России выявлено около 5,3 тысячи мутаций коронавируса COVID-19, при этом 50 из них - у "британского" штамма.
"На сегодня нами выявлено в России более 5,3 тысячи мутаций по всему геному. В подавляющем большинстве данные замены не приводят к изменению свойств вируса с эпидемиологической точки зрения, при этом на сегодня уже выявлено более 50 вариантов британского штамма, три случая южноафриканского штамма и более 20 вариантов вируса, требующих углубленного изучения ", - сказал Максютов на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.