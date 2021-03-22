"Прыгни и замерзни": экстремальное шоу на воде
Шоу Red Bull Jump & Freeze ("Прыгни и замерзни") провели 21 марта в горнолыжном комплексе "Уктус".
Шоу Red Bull Jump & Freeze ("Прыгни и замерзни") провели 21 марта в горнолыжном комплексе "Уктус".
Испытать себя выразили готовность более 70 любителей безудержного экстрима.
Испытать себя выразили готовность более 70 любителей безудержного экстрима.
"Прыгни и замерзни" — соревнования не только для самых отчаянных, но и самых подготовленных.
"Прыгни и замерзни" — соревнования не только для самых отчаянных, но и самых подготовленных.
Это сочетание зимних видов спорта с элементами вольного плавания.
Это сочетание зимних видов спорта с элементами вольного плавания.
Участникам предстояло съехать со снежного склона...
Участникам предстояло съехать со снежного склона...
...и угодить прямо в наполненный холодной водой бассейн.
...и угодить прямо в наполненный холодной водой бассейн.
При этом нужно было выполнить какой-нибудь трюк.
Задачу усложняло то, что выступать надо было в необычном костюме.
Задачу усложняло то, что выступать надо было в необычном костюме.
Судьи оценивали не только сложность трюка, но и креативность образа.
Судьи оценивали не только сложность трюка, но и креативность образа.