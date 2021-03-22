https://ria.ru/20210322/ekstrim-1602265956.html

"Прыгни и замерзни": экстремальное шоу на воде

"Прыгни и замерзни": экстремальное шоу на воде

В Екатеринбурге в минувшие выходные можно было увидеть, как одетые в забавные костюмы люди на лыжах и скейтбордах летят с трамплина прямо в ледяную воду... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:20

2021-03-22T12:20

2021-03-22T12:24

екатеринбург

фото

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В Екатеринбурге в минувшие выходные можно было увидеть, как одетые в забавные костюмы люди на лыжах и скейтбордах летят с трамплина прямо в ледяную воду. Зрелище, от которого захватывает дух, — в фотоленте Ria.ru.

екатеринбург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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