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"Прыгни и замерзни": экстремальное шоу на воде
"Прыгни и замерзни": экстремальное шоу на воде
В Екатеринбурге в минувшие выходные можно было увидеть, как одетые в забавные костюмы люди на лыжах и скейтбордах летят с трамплина прямо в ледяную воду... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:20
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екатеринбург
фото
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В Екатеринбурге в минувшие выходные можно было увидеть, как одетые в забавные костюмы люди на лыжах и скейтбордах летят с трамплина прямо в ледяную воду. Зрелище, от которого захватывает дух, — в фотоленте Ria.ru.
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екатеринбург, фото, фото

"Прыгни и замерзни": экстремальное шоу на воде

12:20 22.03.2021 (обновлено: 12:24 22.03.2021)
 
Читать ria.ru в
В Екатеринбурге в минувшие выходные можно было увидеть, как одетые в забавные костюмы люди на лыжах и скейтбордах летят с трамплина прямо в ледяную воду. Зрелище, от которого захватывает дух, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Шоу Red Bull Jump & Freeze ("Прыгни и замерзни") провели 21 марта в горнолыжном комплексе "Уктус".

Участник экстремального аква-шоу Прыгни и замерзни в Екатеринбурге
1 из 10

Шоу Red Bull Jump & Freeze ("Прыгни и замерзни") провели 21 марта в горнолыжном комплексе "Уктус".

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Испытать себя выразили готовность более 70 любителей безудержного экстрима.

Участник экстремального аква-шоу Прыгни и замерзни в Екатеринбурге
2 из 10

Испытать себя выразили готовность более 70 любителей безудержного экстрима.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

"Прыгни и замерзни" — соревнования не только для самых отчаянных, но и самых подготовленных.

Участник экстремального аква-шоу Прыгни и замерзни в Екатеринбурге
3 из 10

"Прыгни и замерзни" — соревнования не только для самых отчаянных, но и самых подготовленных.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Это сочетание зимних видов спорта с элементами вольного плавания.

Участник экстремального аква-шоу Прыгни и замерзни в Екатеринбурге
4 из 10

Это сочетание зимних видов спорта с элементами вольного плавания.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Участникам предстояло съехать со снежного склона...

Участник экстремального аква-шоу Прыгни и замерзни в Екатеринбурге
5 из 10

Участникам предстояло съехать со снежного склона...

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

...и угодить прямо в наполненный холодной водой бассейн.

Участник экстремального аква-шоу Прыгни и замерзни в Екатеринбурге
6 из 10

...и угодить прямо в наполненный холодной водой бассейн.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

При этом нужно было выполнить какой-нибудь трюк.

Участник экстремального аква-шоу Прыгни и замерзни в Екатеринбурге
7 из 10

При этом нужно было выполнить какой-нибудь трюк.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Задачу усложняло то, что выступать надо было в необычном костюме.

Участник экстремального аква-шоу Прыгни и замерзни в Екатеринбурге
8 из 10

Задачу усложняло то, что выступать надо было в необычном костюме.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Судьи оценивали не только сложность трюка, но и креативность образа.

Участник экстремального аква-шоу Прыгни и замерзни в Екатеринбурге
9 из 10

Судьи оценивали не только сложность трюка, но и креативность образа.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастник экстремального аква-шоу "Прыгни и замерзни" в Екатеринбурге.
Участник экстремального аква-шоу Прыгни и замерзни в Екатеринбурге
10 из 10
Участник экстремального аква-шоу "Прыгни и замерзни" в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕкатеринбургФото
 
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