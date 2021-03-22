https://ria.ru/20210322/ekonomika-1602251262.html

МВФ видит перспективы для более быстрого восстановления экономики

МВФ видит перспективы для более быстрого восстановления экономики

Вакцинация и дополнительное финансовое стимулирование открывают перспективы для более сильного роста мировой экономики в 2021 году, считает первый замглавы... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T07:51

2021-03-22T07:51

2021-03-22T07:51

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

мвф

китай

экономика

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вакцинация и дополнительное финансовое стимулирование открывают перспективы для более сильного роста мировой экономики в 2021 году, считает первый замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото (Geoffrey Okamoto).В то же время он отметил, что глобальное восстановление остается неполным и неравномерным. "Оно неполное, поскольку, несмотря на более сильное, чем ожидалось, восстановление во второй половине 2020 года, ВВП многих стран остается ниже уровня до пандемии", - сказал Окамото.Так, Китай вернулся к докризисным уровням роста, опередив все крупные экономики. Однако рост по-прежнему не сбалансирован, а частное потребление отстает от инвестиций. В тому же за пределами Китая существуют тревожные признаки того, что разрыв между странами с развитой экономикой и развивающимися рынками увеличивается.МВФ прогнозирует, что совокупный доход на душу населения в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах, за исключением Китая, в период с 2020 по 2022 год будет на 22% ниже, чем был до пандемии. Это, в свою очередь, приведет к тому, что с начала пандемии около 90 миллионов человек окажутся за чертой бедности."Как я уже сказал, неопределенность относительно восстановления исключительно велика. Мы не знаем, насколько продолжительным будет кризис в области здравоохранения. Доступ к вакцинам остается очень неравномерным, как в развитых, так и в развивающихся экономиках. Страны с низким уровнем дохода могут не увидеть масштабной вакцинации вплоть до 2022 года, и это проблема: пандемия может закончиться по-настоящему только тогда, когда она будет закончена для всех", - предупредил Окамото.В январе МВФ улучшил свой прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 5,5% по сравнению с октябрьскими ожиданиями в 5,2%. Новые прогнозы МВФ относительно развития мировой экономики будут опубликованы в начале апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/mvf-1596724475.html

https://ria.ru/20210317/kitay-1601598303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мвф, китай, экономика