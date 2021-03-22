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Ресурс двигателя для Як-130 увеличат в два раза
Ресурс двигателя для Як-130 увеличат в два раза
Ресурс авиадвигателя АИ-222-25, устанавливаемого на основной учебной-боевой самолет ВКС России Як-130, в рамках модернизации планируется нарастить в два раза,... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T09:48
2021-03-22T09:48
россия
объединенная двигателестроительная корпорация
як-130
окб имени а. с. яковлева
безопасность
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Ресурс авиадвигателя АИ-222-25, устанавливаемого на основной учебной-боевой самолет ВКС России Як-130, в рамках модернизации планируется нарастить в два раза, заявил руководитель предприятия-производителя данных силовых установок – производственного комплекса "Салют" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") Алексей Громов."Безусловно, мы используем опыт, полученный при эксплуатации АИ-222-25, для повышения его надежности, качества, ресурса… Что касается ресурса, увеличение в два раза считается успехом", - сказал Громов журналистам.По словам Громова, в рамках модернизации данной силовой установки также ведутся работы по повышению ее надежности – испытываются новые детали турбины, модернизируется камера сгорания и компрессорная часть двигателя.Говоря о сроках испытаний модернизированного двигателя, руководитель "Салюта" отметил, что к середине 2021 года все новые комплектующие будут готовы для подтверждения характеристик на одной турбине.АИ-222-25 – двухконтурный турбореактивный двигатель, который применяется в российском учебно-боевом самолете Як-130. С 2015 года изготавливается целиком из российских деталей и комплектующих на московской площадке - производственном комплексе "Салют" Объединенной двигателестроительной корпорации (совместно с филиалами АО "ОДК" "ОМО имени П.И. Баранова", ВМЗ "Салют" и МКБ "Горизонт").Двухместный реактивный Як-130 разработан ОКБ им. А.С. Яковлева, входящим в состав "Иркута". Серийно выпускается на ИАЗ - филиале корпорации. Выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки военных летчиков России на самолеты последних поколений.Производственный комплекс "Салют" - ведущее двигателестроительное предприятие, которое занимается разработкой, изготовлением, сервисным обслуживанием и осуществлением авторского надзора в эксплуатирующих организациях авиационных двигателей АЛ-31Ф и их модификаций для российских самолетов семейства Су, АИ-222-25 для учебно-боевых самолетов Як-130.
https://ria.ru/20200617/1573041628.html
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россия, объединенная двигателестроительная корпорация, як-130, окб имени а. с. яковлева, безопасность

Ресурс двигателя для Як-130 увеличат в два раза

09:48 22.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолет Як-130
Самолет Як-130 - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Ресурс авиадвигателя АИ-222-25, устанавливаемого на основной учебной-боевой самолет ВКС России Як-130, в рамках модернизации планируется нарастить в два раза, заявил руководитель предприятия-производителя данных силовых установок – производственного комплекса "Салют" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") Алексей Громов.
"Безусловно, мы используем опыт, полученный при эксплуатации АИ-222-25, для повышения его надежности, качества, ресурса… Что касается ресурса, увеличение в два раза считается успехом", - сказал Громов журналистам.
По словам Громова, в рамках модернизации данной силовой установки также ведутся работы по повышению ее надежности – испытываются новые детали турбины, модернизируется камера сгорания и компрессорная часть двигателя.
Говоря о сроках испытаний модернизированного двигателя, руководитель "Салюта" отметил, что к середине 2021 года все новые комплектующие будут готовы для подтверждения характеристик на одной турбине.
Самолет Як-130 - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
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Испытатель рассказал о подготовке летчиков на Як-130
АИ-222-25 – двухконтурный турбореактивный двигатель, который применяется в российском учебно-боевом самолете Як-130. С 2015 года изготавливается целиком из российских деталей и комплектующих на московской площадке - производственном комплексе "Салют" Объединенной двигателестроительной корпорации (совместно с филиалами АО "ОДК" "ОМО имени П.И. Баранова", ВМЗ "Салют" и МКБ "Горизонт").
Двухместный реактивный Як-130 разработан ОКБ им. А.С. Яковлева, входящим в состав "Иркута". Серийно выпускается на ИАЗ - филиале корпорации. Выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки военных летчиков России на самолеты последних поколений.
Производственный комплекс "Салют" - ведущее двигателестроительное предприятие, которое занимается разработкой, изготовлением, сервисным обслуживанием и осуществлением авторского надзора в эксплуатирующих организациях авиационных двигателей АЛ-31Ф и их модификаций для российских самолетов семейства Су, АИ-222-25 для учебно-боевых самолетов Як-130.
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РоссияОбъединенная двигателестроительная корпорацияЯк-130ОКБ имени А. С. ЯковлеваБезопасность
 
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