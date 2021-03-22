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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210322/dukhovenstvo--1602368801.html
Второе чтение проекта "Об аттестации духовенства" состоится 23 марта
Второе чтение проекта "Об аттестации духовенства" состоится 23 марта
Законопроект "Об аттестации духовенства" рекомендован ко второму чтению, оно состоится во вторник 23 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета Госдумы РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:11
2021-03-22T18:13
религия и мировоззрение
религия
госдума рф
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Законопроект "Об аттестации духовенства" рекомендован ко второму чтению, оно состоится во вторник 23 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений."Совет Госдумы поставил законопроект ("Об аттестации духовенства" – ред.) во втором чтении на завтра", - сказали в комитете.Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений" прошел первое чтение 15 декабря 2020 года. Основная цель авторов, согласно пояснительной записке к законопроекту, "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".После внесения в Госдуму летом 2020 года он вызвал неоднозначную реакцию конфессий. В частности, критике подвергалось то, что документ в случае принятия обяжет священнослужителей и персонал религиозных организаций, которые получили духовное образование за рубежом, получать дополнительное духовное образование в российских учебных заведениях и проходить обязательную переаттестацию, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.Семнадцатого марта профильный комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений одобрил поправки в законопроект "Об аттестации духовенства". Тогда в комитете пояснили, что согласно одобренным поправкам, планируется "освободить от получения дополнительного профобразования и прохождения аттестации священнослужителей, получивших иностранное духовное образование, которые в настоящее время уже осуществляют религиозную деятельность". Также в комитете рассказали, что иностранные религиозные деятели не должны будут проходить аттестацию для чтения лекций или проведения церемоний, эти требования, согласно законопроекту, распространяются только на духовенство с российским гражданством.
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религия, госдума рф

Второе чтение проекта "Об аттестации духовенства" состоится 23 марта

18:11 22.03.2021 (обновлено: 18:13 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Законопроект "Об аттестации духовенства" рекомендован ко второму чтению, оно состоится во вторник 23 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
"Совет Госдумы поставил законопроект ("Об аттестации духовенства" – ред.) во втором чтении на завтра", - сказали в комитете.
Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений" прошел первое чтение 15 декабря 2020 года. Основная цель авторов, согласно пояснительной записке к законопроекту, "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".
После внесения в Госдуму летом 2020 года он вызвал неоднозначную реакцию конфессий. В частности, критике подвергалось то, что документ в случае принятия обяжет священнослужителей и персонал религиозных организаций, которые получили духовное образование за рубежом, получать дополнительное духовное образование в российских учебных заведениях и проходить обязательную переаттестацию, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.
Семнадцатого марта профильный комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений одобрил поправки в законопроект "Об аттестации духовенства". Тогда в комитете пояснили, что согласно одобренным поправкам, планируется "освободить от получения дополнительного профобразования и прохождения аттестации священнослужителей, получивших иностранное духовное образование, которые в настоящее время уже осуществляют религиозную деятельность". Также в комитете рассказали, что иностранные религиозные деятели не должны будут проходить аттестацию для чтения лекций или проведения церемоний, эти требования, согласно законопроекту, распространяются только на духовенство с российским гражданством.
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