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В ЛНР заявили о прибытии журналистов западных СМИ в Донбасс
В ЛНР заявили о прибытии журналистов западных СМИ в Донбасс
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировали прибытие в Донбасс 13 западных СМИ, в том числе американских и европейских, заявил... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:07
2021-03-22T18:07
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировали прибытие в Донбасс 13 западных СМИ, в том числе американских и европейских, заявил журналистам в понедельник официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.По его мнению, с помощью привлечения иностранных СМИ Киев хочет ввести в заблуждение мировое сообщество и руководство ОБСЕ и убедить их в полной приверженности Киева курсу мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а также "целенаправленном обострении обстановки народными республиками".Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.*Иностранное СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ЛНР заявили о прибытии журналистов западных СМИ в Донбасс

18:07 22.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом в поселке Веселое Донецкой области, получивший повреждения во время боевых действий
Дом в поселке Веселое Донецкой области, получивший повреждения во время боевых действий - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировали прибытие в Донбасс 13 западных СМИ, в том числе американских и европейских, заявил журналистам в понедельник официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

"Двадцать первого марта в зону Операции объединенных сил (ООС) прибыли представители 13 национальных и иностранных информационных изданий, в том числе "Радио Свобода"* (США), Франс-Пресс (Франция) и Рейтер (Великобритания) с задачей оправдать агрессивные действия Киева в глазах иностранных кураторов", - заявил Осадчий.

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По его мнению, с помощью привлечения иностранных СМИ Киев хочет ввести в заблуждение мировое сообщество и руководство ОБСЕ и убедить их в полной приверженности Киева курсу мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а также "целенаправленном обострении обстановки народными республиками".
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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*Иностранное СМИ, выполняющее функции иноагента.
 
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
 
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