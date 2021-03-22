В ЛНР заявили о прибытии журналистов западных СМИ в Донбасс
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом в поселке Веселое Донецкой области, получивший повреждения во время боевых действий
ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировали прибытие в Донбасс 13 западных СМИ, в том числе американских и европейских, заявил журналистам в понедельник официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
"Двадцать первого марта в зону Операции объединенных сил (ООС) прибыли представители 13 национальных и иностранных информационных изданий, в том числе "Радио Свобода"* (США), Франс-Пресс (Франция) и Рейтер (Великобритания) с задачей оправдать агрессивные действия Киева в глазах иностранных кураторов", - заявил Осадчий.
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Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
*Иностранное СМИ, выполняющее функции иноагента.