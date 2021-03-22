https://ria.ru/20210322/donbass-1602368164.html

В ЛНР заявили о прибытии журналистов западных СМИ в Донбасс

В ЛНР заявили о прибытии журналистов западных СМИ в Донбасс

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировали прибытие в Донбасс 13 западных СМИ, в том числе американских и европейских, заявил... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T18:07

2021-03-22T18:07

2021-03-22T18:07

яков осадчий

ситуация в днр и лнр

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

оон

в мире

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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировали прибытие в Донбасс 13 западных СМИ, в том числе американских и европейских, заявил журналистам в понедельник официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.По его мнению, с помощью привлечения иностранных СМИ Киев хочет ввести в заблуждение мировое сообщество и руководство ОБСЕ и убедить их в полной приверженности Киева курсу мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а также "целенаправленном обострении обстановки народными республиками".Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.*Иностранное СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире