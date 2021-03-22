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В ЛНР обвинили Украину в подготовке к срыву переговоров по Донбассу
В ЛНР обвинили Украину в подготовке к срыву переговоров по Донбассу
Представители Киева готовятся сорвать следующий раунд переговоров контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп, запланированный на 30 и 31 марта, считает РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:23
2021-03-22T15:13
ситуация в днр и лнр
родион мирошник
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Представители Киева готовятся сорвать следующий раунд переговоров контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп, запланированный на 30 и 31 марта, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.Ранее самопровозглашенные ЛНР и ДНР обвинили представителей Киева в срыве заседания политической подгруппы, прошедшего 16 марта, отказавшись участвовать в переговорах, так как представитель общественности Донбасса Майя Пирогова подозревается украинскими спецслужбами в "создании террористической организации".По его мнению, сам факт вынесения по Пироговой "политически мотивированного решения суда уже является преступлением украинской власти", а попытка срыва переговоров подчеркивает нежелание Киева вести их."Прогнозируемое стремление Киева к срыву остатков диалога в Минске вполне логично. Украинской стороной уже многократно нарушен режим прекращения огня, сорвана договоренность о координационном механизме, а тупик в переговорном процессе в "нормандском формате" и отсутствие перспектив проведения саммита лишь подчеркивают, что Киев целенаправленно движется к срыву переговорного процесса и эскалации конфликта", - считает представитель ЛНР. Мирошник добавил, что представителям Киева не позволят указывать, кому входить в состав делегаций республик, а кому нет, "как и навязывать в одностороннем порядке полюбившиеся им вопросы для переговоров".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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ситуация в днр и лнр, родион мирошник, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, в мире

В ЛНР обвинили Украину в подготовке к срыву переговоров по Донбассу

14:23 22.03.2021 (обновлено: 15:13 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы
Дом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Представители Киева готовятся сорвать следующий раунд переговоров контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп, запланированный на 30 и 31 марта, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Ранее самопровозглашенные ЛНР и ДНР обвинили представителей Киева в срыве заседания политической подгруппы, прошедшего 16 марта, отказавшись участвовать в переговорах, так как представитель общественности Донбасса Майя Пирогова подозревается украинскими спецслужбами в "создании террористической организации".
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"Киев готовится срывать минские переговоры. Щупают почву... О планах срывать переговоры уже пишут приглашенные Киевом фейкометы. Формальным предлогом для демарша в Киеве выдвигают участие в делегации ДНР якобы заочно осужденной украинском судом Майи Пироговой", - написал Мирошник в Telegram-канале.

По его мнению, сам факт вынесения по Пироговой "политически мотивированного решения суда уже является преступлением украинской власти", а попытка срыва переговоров подчеркивает нежелание Киева вести их.
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"Прогнозируемое стремление Киева к срыву остатков диалога в Минске вполне логично. Украинской стороной уже многократно нарушен режим прекращения огня, сорвана договоренность о координационном механизме, а тупик в переговорном процессе в "нормандском формате" и отсутствие перспектив проведения саммита лишь подчеркивают, что Киев целенаправленно движется к срыву переговорного процесса и эскалации конфликта", - считает представитель ЛНР. Мирошник добавил, что представителям Киева не позволят указывать, кому входить в состав делегаций республик, а кому нет, "как и навязывать в одностороннем порядке полюбившиеся им вопросы для переговоров".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНУкраинаВ мире
 
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