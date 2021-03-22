Онлайн-конференция председателя СТД Александра Калягина
12:12 22.03.2021 (обновлено: 12:13 22.03.2021)
26 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню театра, отмечаемому 27 марта.
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Участники:
- председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра "Et Cetera" Александр КАЛЯГИН;
- помощник художественного руководителя по творческим вопросам Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, секретарь Союза театральных деятелей России Дмитрий ТРУБОЧКИН.
Пандемия коронавируса тяжело ударила по театральной жизни. Что происходит сейчас с театрами в России? Когда ситуация полностью стабилизируется? Насколько удалось сохранить частные театры? Смогли ли начать творческую карьеру выпускники года пандемии? Зачем старым театрам новые худруки?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра "Et Cetera" Александр КАЛЯГИН;
- помощник художественного руководителя по творческим вопросам Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, секретарь Союза театральных деятелей России Дмитрий ТРУБОЧКИН.
Пандемия коронавируса тяжело ударила по театральной жизни. Что происходит сейчас с театрами в России? Когда ситуация полностью стабилизируется? Насколько удалось сохранить частные театры? Смогли ли начать творческую карьеру выпускники года пандемии? Зачем старым театрам новые худруки?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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