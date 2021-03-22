https://ria.ru/20210322/den-teatra-1602285253.html

Онлайн-конференция председателя СТД Александра Калягина

Онлайн-конференция председателя СТД Александра Калягина

26 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню театра, отмечаемому 27 марта.

2021-03-22T12:12

2021-03-22T12:12

2021-03-22T12:13

анонсы

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Задать вопросУчастники:- председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра "Et Cetera" Александр КАЛЯГИН;- помощник художественного руководителя по творческим вопросам Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, секретарь Союза театральных деятелей России Дмитрий ТРУБОЧКИН.Пандемия коронавируса тяжело ударила по театральной жизни. Что происходит сейчас с театрами в России? Когда ситуация полностью стабилизируется? Насколько удалось сохранить частные театры? Смогли ли начать творческую карьеру выпускники года пандемии? Зачем старым театрам новые худруки?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы