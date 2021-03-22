https://ria.ru/20210322/delo-1602353298.html

В Подмосковье завели дело после смерти ребенка во время игры с собаками

В Подмосковье завели дело после смерти ребенка во время игры с собаками

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в Подмосковье одиннадцатилетняя девочка погибла от удушения шарфом во... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:55

2021-03-22T16:55

2021-03-22T16:55

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в Подмосковье одиннадцатилетняя девочка погибла от удушения шарфом во время игры с собаками, сообщается на сайте СК РФ.Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий сообщила, что утром 21 марта девочка вышла на прогулку с двумя собаками во двор дома, где жила с семьей. Около 11 часов утра соседи, обнаружив девочку лежащей во дворе без признаков жизни, сообщили об этом ее родителям. Подчеркивалось, что повреждения на шее ребенка и обнаруженные на снегу фрагменты разорванного шарфа позволили сделать вывод о том, что две собаки породы "Кане-корсо", с которыми девочка была на прогулке, удушили ее, натягивая шарф."Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 11-летней девочке (часть 1 статья 109 УК РФ)"... Окончательные выводы о причинах и характере полученных травм будут сделаны следствием после проведения исчерпывающего комплекса следственных действий", - говорится в сообщении.К настоящему времени осмотрено место происшествия, допрашиваются родственники и соседи, назначена судмедэкспертиза. Следователями устанавливаются все обстоятельства и условия, приведшие к гибели ребенка.

https://ria.ru/20210317/sobaka-1601578473.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия