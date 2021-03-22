https://ria.ru/20210322/chinovnik-1602316638.html

В Нижегородской области экс-чиновника заподозрили в превышении полномочий

В Нижегородской области экс-чиновника заподозрили в превышении полномочий

Бывший начальник управления министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:23

2021-03-22T14:23

2021-03-22T14:23

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Бывший начальник управления министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, в октябре 2020 года начальник управления внутренней контрольной и ревизионной работы минимущества Нижегородской области зарегистрировал на подставное лицо фирму для участия в электронном аукционе на право заключения договоров на установку рекламных конструкций. В ноябре 2020 года подконтрольная бывшему чиновнику фирма благодаря созданным им условиям выиграла аукцион и получила в аренду пять земельных участков на территории Нижнего Новгорода. Действия подозреваемого повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Кроме того, уже установлено, что одной из коммерческих фирм также причинен ущерб на сумму 150 тысяч рублей."В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время следователи СК проводят комплекс неотложных следственных действий, в том числе с целью изъятия необходимой для следствия документации совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по региону, следователи проводят обыски. С занимаемой должности подозреваемый уволен. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20210319/primore-1601924866.html

нижний новгород

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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия