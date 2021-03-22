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В Нижегородской области экс-чиновника заподозрили в превышении полномочий
В Нижегородской области экс-чиновника заподозрили в превышении полномочий
Бывший начальник управления министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:23
2021-03-22T14:23
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Бывший начальник управления министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, в октябре 2020 года начальник управления внутренней контрольной и ревизионной работы минимущества Нижегородской области зарегистрировал на подставное лицо фирму для участия в электронном аукционе на право заключения договоров на установку рекламных конструкций. В ноябре 2020 года подконтрольная бывшему чиновнику фирма благодаря созданным им условиям выиграла аукцион и получила в аренду пять земельных участков на территории Нижнего Новгорода. Действия подозреваемого повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Кроме того, уже установлено, что одной из коммерческих фирм также причинен ущерб на сумму 150 тысяч рублей."В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время следователи СК проводят комплекс неотложных следственных действий, в том числе с целью изъятия необходимой для следствия документации совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по региону, следователи проводят обыски. С занимаемой должности подозреваемый уволен. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области экс-чиновника заподозрили в превышении полномочий

14:23 22.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Бывший начальник управления министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, в октябре 2020 года начальник управления внутренней контрольной и ревизионной работы минимущества Нижегородской области зарегистрировал на подставное лицо фирму для участия в электронном аукционе на право заключения договоров на установку рекламных конструкций. В ноябре 2020 года подконтрольная бывшему чиновнику фирма благодаря созданным им условиям выиграла аукцион и получила в аренду пять земельных участков на территории Нижнего Новгорода. Действия подозреваемого повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Кроме того, уже установлено, что одной из коммерческих фирм также причинен ущерб на сумму 150 тысяч рублей.
"В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время следователи СК проводят комплекс неотложных следственных действий, в том числе с целью изъятия необходимой для следствия документации совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по региону, следователи проводят обыски. С занимаемой должности подозреваемый уволен. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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Следственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
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