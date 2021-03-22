https://ria.ru/20210322/chas-zemli-1602335587.html

Онлайн-конференция об экологической акции "Час Земли"

Онлайн-конференция об экологической акции "Час Земли"

24 марта в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению самой массовой экологической акции – "Час Земли".

2021-03-22T15:41

2021-03-22T15:41

2021-03-22T15:41

анонсы

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Задать вопросУчастники:- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;- директор WWF России Дмитрий ГОРШКОВ.Ежегодная экологическая акция "Час Земли" организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF), носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Кульминацией кампании является сам "Час Земли", который в этом году пройдет 27 марта в 20:30 по местному времени. Традиционно в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.Акция "Час Земли" пройдет в России уже в 13-й раз. В рамках кампании в 2021 году WWF России предлагает россиянам поддержать обращения к Правительству РФ и российским объединениям бизнеса. Цель обращений — обеспечение доступа к информации о состоянии окружающей среды. Также в рамках акции WWF России рассказывает, как и где получать экологическую информацию, что граждане вправе ждать от государства и бизнеса и как они могут способствовать экологической открытости.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы