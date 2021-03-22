Онлайн-конференция об экологической акции "Час Земли"
24 марта в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению самой массовой экологической акции – "Час Земли".
Задать вопрос
Участники:
- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;
- директор WWF России Дмитрий ГОРШКОВ.
Ежегодная экологическая акция "Час Земли" организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF), носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Кульминацией кампании является сам "Час Земли", который в этом году пройдет 27 марта в 20:30 по местному времени. Традиционно в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.
Акция "Час Земли" пройдет в России уже в 13-й раз. В рамках кампании в 2021 году WWF России предлагает россиянам поддержать обращения к Правительству РФ и российским объединениям бизнеса. Цель обращений — обеспечение доступа к информации о состоянии окружающей среды. Также в рамках акции WWF России рассказывает, как и где получать экологическую информацию, что граждане вправе ждать от государства и бизнеса и как они могут способствовать экологической открытости.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;
- директор WWF России Дмитрий ГОРШКОВ.
Ежегодная экологическая акция "Час Земли" организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF), носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Кульминацией кампании является сам "Час Земли", который в этом году пройдет 27 марта в 20:30 по местному времени. Традиционно в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.
Акция "Час Земли" пройдет в России уже в 13-й раз. В рамках кампании в 2021 году WWF России предлагает россиянам поддержать обращения к Правительству РФ и российским объединениям бизнеса. Цель обращений — обеспечение доступа к информации о состоянии окружающей среды. Также в рамках акции WWF России рассказывает, как и где получать экологическую информацию, что граждане вправе ждать от государства и бизнеса и как они могут способствовать экологической открытости.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru