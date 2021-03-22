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Онлайн-конференция об экологической акции "Час Земли"
Онлайн-конференция об экологической акции "Час Земли"
24 марта в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению самой массовой экологической акции – "Час Земли".
2021-03-22T15:41
2021-03-22T15:41
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Задать вопросУчастники:- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;- директор WWF России Дмитрий ГОРШКОВ.Ежегодная экологическая акция "Час Земли" организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF), носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Кульминацией кампании является сам "Час Земли", который в этом году пройдет 27 марта в 20:30 по местному времени. Традиционно в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.Акция "Час Земли" пройдет в России уже в 13-й раз. В рамках кампании в 2021 году WWF России предлагает россиянам поддержать обращения к Правительству РФ и российским объединениям бизнеса. Цель обращений — обеспечение доступа к информации о состоянии окружающей среды. Также в рамках акции WWF России рассказывает, как и где получать экологическую информацию, что граждане вправе ждать от государства и бизнеса и как они могут способствовать экологической открытости.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об экологической акции "Час Земли"

15:41 22.03.2021
 
Читать ria.ru в
24 марта в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению самой массовой экологической акции – "Час Земли".
Задать вопрос

Участники:
- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;
- директор WWF России Дмитрий ГОРШКОВ.

Ежегодная экологическая акция "Час Земли" организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF), носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Кульминацией кампании является сам "Час Земли", который в этом году пройдет 27 марта в 20:30 по местному времени. Традиционно в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.
Акция "Час Земли" пройдет в России уже в 13-й раз. В рамках кампании в 2021 году WWF России предлагает россиянам поддержать обращения к Правительству РФ и российским объединениям бизнеса. Цель обращений — обеспечение доступа к информации о состоянии окружающей среды. Также в рамках акции WWF России рассказывает, как и где получать экологическую информацию, что граждане вправе ждать от государства и бизнеса и как они могут способствовать экологической открытости.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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