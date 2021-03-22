https://ria.ru/20210322/britaniya-1602330636.html

Великобритания сократит численность вооруженных сил

Великобритания сократит численность вооруженных сил

Численность вооруженных сил Великобритании будет сокращена на 10 тысяч человек, но это будет компенсировано более широким использованием новых технологий и... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:21

2021-03-22T15:21

2021-03-22T15:21

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ЛОНДОН, 22 мар - РИА Новости. Численность вооруженных сил Великобритании будет сокращена на 10 тысяч человек, но это будет компенсировано более широким использованием новых технологий и беспилотных аппаратов, говорится в стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства.Минобороны опубликует стратегию в понедельник. В ней будет рассказываться о том, что Великобритания создаст новые силы спецназначения, потратит 6,6 миллиарда фунтов стерлингов на создание гиперзвукового оружия и привлечет спецназ ВВС SAS для противодействия российским военным и разведке.Согласно официальным данным минобороны страны, численность британских сухопутных сил на январь 2021 года составляла 81 550 человек.Издание отмечает, что планы по сокращению численности армии противоречат сделанным в 2019 году заявлениям премьера Бориса Джонсона о том, что он "не планирует сокращать численность армии ни в каком виде".Однако министр обороны страны Бен Уоллес, комментируя Times Radio планы по реформированию вооруженных сил, заявил, что сокращение не приведет к снижению боеспособности, так как войска будут оснащаться более современными вооружениями.В прошлый понедельник правительство страны опубликовало новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, по которой Британия на 40% увеличит ядерный арсенал и потратит более 24 миллиардов фунтов стерлингов на оборонные расходы. Стратегия модернизации ВС страны ориентирована на разработку и принятие на вооружение новых технологий, но при этом предусматривает сокращение численности вооружённых сил и выплат военнослужащим.

https://ria.ru/20210314/tanki-1601161304.html

https://ria.ru/20210321/potentsial-1602236285.html

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борис джонсон, sas, великобритания, в мире