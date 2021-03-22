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Великобритания сократит численность вооруженных сил
Великобритания сократит численность вооруженных сил
Численность вооруженных сил Великобритании будет сокращена на 10 тысяч человек, но это будет компенсировано более широким использованием новых технологий и... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:21
2021-03-22T15:21
борис джонсон
sas
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ЛОНДОН, 22 мар - РИА Новости. Численность вооруженных сил Великобритании будет сокращена на 10 тысяч человек, но это будет компенсировано более широким использованием новых технологий и беспилотных аппаратов, говорится в стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства.Минобороны опубликует стратегию в понедельник. В ней будет рассказываться о том, что Великобритания создаст новые силы спецназначения, потратит 6,6 миллиарда фунтов стерлингов на создание гиперзвукового оружия и привлечет спецназ ВВС SAS для противодействия российским военным и разведке.Согласно официальным данным минобороны страны, численность британских сухопутных сил на январь 2021 года составляла 81 550 человек.Издание отмечает, что планы по сокращению численности армии противоречат сделанным в 2019 году заявлениям премьера Бориса Джонсона о том, что он "не планирует сокращать численность армии ни в каком виде".Однако министр обороны страны Бен Уоллес, комментируя Times Radio планы по реформированию вооруженных сил, заявил, что сокращение не приведет к снижению боеспособности, так как войска будут оснащаться более современными вооружениями.В прошлый понедельник правительство страны опубликовало новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, по которой Британия на 40% увеличит ядерный арсенал и потратит более 24 миллиардов фунтов стерлингов на оборонные расходы. Стратегия модернизации ВС страны ориентирована на разработку и принятие на вооружение новых технологий, но при этом предусматривает сокращение численности вооружённых сил и выплат военнослужащим.
https://ria.ru/20210314/tanki-1601161304.html
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борис джонсон, sas, великобритания, в мире

Великобритания сократит численность вооруженных сил

15:21 22.03.2021
 
© Фото : British Army/FacebookВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Фото : British Army/Facebook
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 22 мар - РИА Новости. Численность вооруженных сил Великобритании будет сокращена на 10 тысяч человек, но это будет компенсировано более широким использованием новых технологий и беспилотных аппаратов, говорится в стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства.
Минобороны опубликует стратегию в понедельник. В ней будет рассказываться о том, что Великобритания создаст новые силы спецназначения, потратит 6,6 миллиарда фунтов стерлингов на создание гиперзвукового оружия и привлечет спецназ ВВС SAS для противодействия российским военным и разведке.
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"Количество военнослужащих британской армии будет сокращено на 10 тысяч человек, вооружённые силы движутся в сторону более широкого использования беспилотников и других технологичных боевых решений. Правительство представит стратегию сегодня позже, но следует ожидать существенного сокращения численности армии, количества танков и самолетов", - пишет в понедельник Yorkshire Evening Post.

Согласно официальным данным минобороны страны, численность британских сухопутных сил на январь 2021 года составляла 81 550 человек.
Издание отмечает, что планы по сокращению численности армии противоречат сделанным в 2019 году заявлениям премьера Бориса Джонсона о том, что он "не планирует сокращать численность армии ни в каком виде".
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Однако министр обороны страны Бен Уоллес, комментируя Times Radio планы по реформированию вооруженных сил, заявил, что сокращение не приведет к снижению боеспособности, так как войска будут оснащаться более современными вооружениями.
В прошлый понедельник правительство страны опубликовало новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, по которой Британия на 40% увеличит ядерный арсенал и потратит более 24 миллиардов фунтов стерлингов на оборонные расходы. Стратегия модернизации ВС страны ориентирована на разработку и принятие на вооружение новых технологий, но при этом предусматривает сокращение численности вооружённых сил и выплат военнослужащим.
 
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