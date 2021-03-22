https://ria.ru/20210322/bristol-1602312109.html

В Бристоле 20 полицейских пострадали в беспорядках

В Бристоле 20 полицейских пострадали в беспорядках

Двадцать полицейских пострадали в результате беспорядков в британском городе Бристоль, возникших во время протеста против расширения полномочий полицейских на... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:05

2021-03-22T14:05

2021-03-22T14:15

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Двадцать полицейских пострадали в результате беспорядков в британском городе Бристоль, возникших во время протеста против расширения полномочий полицейских на митингах, сообщает телеканал Sky News.Ранее сообщалось, что в результате стычек ранены несколько стражей порядка, двое из них госпитализированы с переломами.Как передает телеканал, 20 полицейских были ранены, двое из них серьезно. У одного сотрудника правоохранительных органов есть переломы, есть подозрения, что у другого пробито легкое.Как сообщается, по меньшей мере семь человек были задержаны.Несколько сотен человек в воскресенье собрались в центре Бристоля, протестуя против расширения полномочий полиции на митингах. Мирный протест быстро перешел в обостренный конфликт. Собравшиеся брызгали в полицейских краску из баллончиков, запускали в них пиротехнику и оскорбляли. Участники акции также забирались на полицейские автобусы, поджигали их и выбили окна в участке.Полиция заявила, что все причастные к правонарушениям будут выявлены и привлечены к ответственности.

https://ria.ru/20210322/bristol-1602314596.html

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