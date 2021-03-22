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В Бристоле госпитализировали двух полицейских после стычек на протестах
В Бристоле госпитализировали двух полицейских после стычек на протестах
Двое полицейских госпитализированы с переломами после столкновений с протестующими в британском Бристоле, сообщила полиция региона Эйвон и Сомерсет. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T01:02
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ЛОНДОН, 22 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Двое полицейских госпитализированы с переломами после столкновений с протестующими в британском Бристоле, сообщила полиция региона Эйвон и Сомерсет.Пострадавшие - мужчина и женщина. "Один (сотрудник полиции) получил перелом руки, другой – перелом ребер. Оба были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.Во время беспорядков были подожжены "как минимум два полицейских автомобиля", выбиты окна в полицейском участке. Внутри участка протестующих нет, уточнили стражи порядка.Несколько сотен человек во второй половине дня воскресенья собрались в центре Бристоля, протестуя против расширения полномочий полиции на митингах. Мирный протест быстро перешел в обостренный конфликт. Собравшиеся брызгали в полицейских краску из баллончиков, запускали в них пиротехнику и оскорбляли. Участники акции также забирались на полицейские автобусы, подожгли их и выбили окна в участке.Акции протеста против ограничений по СOVID-19 проходят в эти выходные в Великобритании, Германии, Нидерландах, Польше, Финляндии и других странах Европы. В субботу в Лондоне в ходе демонстрации были задержаны 36 человек, несколько полицейских получили легкие травмы.
https://ria.ru/20210321/amsterdam-1602182939.html
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великобритания, бристоль (город), лондон, в мире

В Бристоле госпитализировали двух полицейских после стычек на протестах

01:02 22.03.2021 (обновлено: 11:20 22.03.2021)
 
© REUTERS / Peter CziborraСтолкновения полиции с протестующими в Бристоле
Столкновения полиции с протестующими в Бристоле - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© REUTERS / Peter Cziborra
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ЛОНДОН, 22 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Двое полицейских госпитализированы с переломами после столкновений с протестующими в британском Бристоле, сообщила полиция региона Эйвон и Сомерсет.
Пострадавшие - мужчина и женщина. "Один (сотрудник полиции) получил перелом руки, другой – перелом ребер. Оба были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции Нидерландов применяют водометы для разгона протестующих против ограничений из-за COVID-19 в Амстердаме. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
Вчера, 10:27
В Амстердаме задержали 58 человек на акции протеста
Во время беспорядков были подожжены "как минимум два полицейских автомобиля", выбиты окна в полицейском участке. Внутри участка протестующих нет, уточнили стражи порядка.
"Все, кто причастен к этому преступному поведению, будут выявлены и привлечены к ответственности. Будут значительные последствия такого поведения", - отмечается в заявлении.
Несколько сотен человек во второй половине дня воскресенья собрались в центре Бристоля, протестуя против расширения полномочий полиции на митингах. Мирный протест быстро перешел в обостренный конфликт. Собравшиеся брызгали в полицейских краску из баллончиков, запускали в них пиротехнику и оскорбляли. Участники акции также забирались на полицейские автобусы, подожгли их и выбили окна в участке.
Акции протеста против ограничений по СOVID-19 проходят в эти выходные в Великобритании, Германии, Нидерландах, Польше, Финляндии и других странах Европы. В субботу в Лондоне в ходе демонстрации были задержаны 36 человек, несколько полицейских получили легкие травмы.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции против карантинных ограничений в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 22:54
В Варшаве двое полицейских пострадали во время акции протеста
 
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