https://ria.ru/20210322/bristol-1602241732.html

В Бристоле госпитализировали двух полицейских после стычек на протестах

В Бристоле госпитализировали двух полицейских после стычек на протестах

Двое полицейских госпитализированы с переломами после столкновений с протестующими в британском Бристоле, сообщила полиция региона Эйвон и Сомерсет. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T01:02

2021-03-22T01:02

2021-03-22T11:20

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ЛОНДОН, 22 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Двое полицейских госпитализированы с переломами после столкновений с протестующими в британском Бристоле, сообщила полиция региона Эйвон и Сомерсет.Пострадавшие - мужчина и женщина. "Один (сотрудник полиции) получил перелом руки, другой – перелом ребер. Оба были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.Во время беспорядков были подожжены "как минимум два полицейских автомобиля", выбиты окна в полицейском участке. Внутри участка протестующих нет, уточнили стражи порядка.Несколько сотен человек во второй половине дня воскресенья собрались в центре Бристоля, протестуя против расширения полномочий полиции на митингах. Мирный протест быстро перешел в обостренный конфликт. Собравшиеся брызгали в полицейских краску из баллончиков, запускали в них пиротехнику и оскорбляли. Участники акции также забирались на полицейские автобусы, подожгли их и выбили окна в участке.Акции протеста против ограничений по СOVID-19 проходят в эти выходные в Великобритании, Германии, Нидерландах, Польше, Финляндии и других странах Европы. В субботу в Лондоне в ходе демонстрации были задержаны 36 человек, несколько полицейских получили легкие травмы.

https://ria.ru/20210321/amsterdam-1602182939.html

https://ria.ru/20210320/polsha-1602160659.html

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великобритания, бристоль (город), лондон, в мире