В Бристоле госпитализировали двух полицейских после стычек на протестах
01:02 22.03.2021 (обновлено: 11:20 22.03.2021)
ЛОНДОН, 22 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Двое полицейских госпитализированы с переломами после столкновений с протестующими в британском Бристоле, сообщила полиция региона Эйвон и Сомерсет.
Пострадавшие - мужчина и женщина. "Один (сотрудник полиции) получил перелом руки, другой – перелом ребер. Оба были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Во время беспорядков были подожжены "как минимум два полицейских автомобиля", выбиты окна в полицейском участке. Внутри участка протестующих нет, уточнили стражи порядка.
"Все, кто причастен к этому преступному поведению, будут выявлены и привлечены к ответственности. Будут значительные последствия такого поведения", - отмечается в заявлении.
Несколько сотен человек во второй половине дня воскресенья собрались в центре Бристоля, протестуя против расширения полномочий полиции на митингах. Мирный протест быстро перешел в обостренный конфликт. Собравшиеся брызгали в полицейских краску из баллончиков, запускали в них пиротехнику и оскорбляли. Участники акции также забирались на полицейские автобусы, подожгли их и выбили окна в участке.
Акции протеста против ограничений по СOVID-19 проходят в эти выходные в Великобритании, Германии, Нидерландах, Польше, Финляндии и других странах Европы. В субботу в Лондоне в ходе демонстрации были задержаны 36 человек, несколько полицейских получили легкие травмы.