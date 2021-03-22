https://ria.ru/20210322/bolezni-1602343545.html
"Круг добра" рассмотрит включение в перечень нозологий новых болезней
"Круг добра" рассмотрит включение в перечень нозологий новых болезней
Попечительский совет фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" рассмотрит включение в перечень нозологий, лекарства для лечения которых будут... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:16
2021-03-22T16:16
2021-03-22T16:16
фонд "круг добра"
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Попечительский совет фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" рассмотрит включение в перечень нозологий, лекарства для лечения которых будут закупаться за счет средств фонда, болезнь Помпе, средиземноморскую лихорадку и ряд ревматических заболеваний, сообщил председатель правления фонда, член Общественной палаты РФ Александр Ткаченко.Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра " ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.Необходимые лекарства, как подчеркнул глава фонда, зарегистрированы в России, однако стоят они очень дорого. По этой причине у ряда регионов не хватает средств на приобретение.Один из вопросов, который будет рассматриваться на заседании попечительского совета, как добавил общественник, - это выработка методологии выбора заболеваний, на которые в дальнейшем будут направляться средства фонда. Предложения будут выработаны совместно с Центром экспертизы медицинской деятельности и Всероссийской ассоциацией пациентов.
https://ria.ru/20210322/lechenie-1602339607.html
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фонд "круг добра", россия, здоровье - общество, владимир путин
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Попечительский совет фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" рассмотрит включение в перечень нозологий, лекарства для лечения которых будут закупаться за счет средств фонда, болезнь Помпе, средиземноморскую лихорадку и ряд ревматических заболеваний, сообщил председатель правления фонда, член Общественной палаты РФ Александр Ткаченко.
Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра " ранее подписал президент РФ Владимир Путин
. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.
"Сегодня мы будем рассматривать несколько заболеваний. Одно из них - это болезнь Помпе, а другие заболевания - это средиземноморская лихорадка и несколько других ревматоидных заболеваний. Для них существует патогенетическое лечение, предложены лекарственные препараты. Решением совета эти препараты должны быть утверждены, после этого начнется процедура закупки", - рассказал Ткаченко журналистам перед заседанием попечительского совета фонда.
Необходимые лекарства, как подчеркнул глава фонда, зарегистрированы в России, однако стоят они очень дорого. По этой причине у ряда регионов не хватает средств на приобретение.
"Для этого фонд будет их приобретать через казенное учреждение, подведомственное министерству здравоохранения, для того, чтобы в ближайшее время дети смогли эти лекарства получить. Сразу после того, как решения будут приняты, будут доведены средства до министерства здравоохранения, начнется процедура. Я уверен, что в течение нескольких недель процедура будет завершена, и лекарства поступят по месту лечения детей", - отметил Ткаченко.
Один из вопросов, который будет рассматриваться на заседании попечительского совета, как добавил общественник, - это выработка методологии выбора заболеваний, на которые в дальнейшем будут направляться средства фонда. Предложения будут выработаны совместно с Центром экспертизы медицинской деятельности и Всероссийской ассоциацией пациентов.
"Дети не могут ждать, потому что это те заболевания, которые требуют немедленного решения, лекарственных средств", - объяснил Ткаченко выбор нозологий, обсуждаемых сегодня советом.