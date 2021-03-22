https://ria.ru/20210322/bolezni-1602343545.html

"Круг добра" рассмотрит включение в перечень нозологий новых болезней

"Круг добра" рассмотрит включение в перечень нозологий новых болезней

Попечительский совет фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" рассмотрит включение в перечень нозологий, лекарства для лечения которых будут... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:16

2021-03-22T16:16

2021-03-22T16:16

фонд "круг добра"

россия

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Попечительский совет фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" рассмотрит включение в перечень нозологий, лекарства для лечения которых будут закупаться за счет средств фонда, болезнь Помпе, средиземноморскую лихорадку и ряд ревматических заболеваний, сообщил председатель правления фонда, член Общественной палаты РФ Александр Ткаченко.Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра " ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.Необходимые лекарства, как подчеркнул глава фонда, зарегистрированы в России, однако стоят они очень дорого. По этой причине у ряда регионов не хватает средств на приобретение.Один из вопросов, который будет рассматриваться на заседании попечительского совета, как добавил общественник, - это выработка методологии выбора заболеваний, на которые в дальнейшем будут направляться средства фонда. Предложения будут выработаны совместно с Центром экспертизы медицинской деятельности и Всероссийской ассоциацией пациентов.

https://ria.ru/20210322/lechenie-1602339607.html

https://ria.ru/20210322/lekarstvo-1602342387.html

https://ria.ru/20210316/murashko-1601422754.html

россия

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фонд "круг добра", россия, здоровье - общество, владимир путин