https://ria.ru/20210322/bloger-1602355555.html

Суд оставил в СИЗО TikTok-блогера, пинавшего спецавто

Суд оставил в СИЗО TikTok-блогера, пинавшего спецавто

Пресненский районный суд в понедельник продлил арест популярному TikTok-блогеру Константину Лакееву (Kievskyyy) по делу о повреждении служебного автомобиля во... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:01

2021-03-22T17:01

2021-03-22T17:01

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресненский районный суд в понедельник продлил арест популярному TikTok-блогеру Константину Лакееву (Kievskyyy) по делу о повреждении служебного автомобиля во время несогласованной акции 23 января в Москве, сообщили РИА Новости в суде.Юноша признал вину во время допроса и заявил, что раскаивается.На видео, распространенном в сети, толпа протестующих во время несогласованной акции 23 января в Москве забрасывает снежками и пинает автомобиль со служебным номером АМР. В результате стычки в автомобиле выбили окно, по факту нападения было возбуждено уголовное дело.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. Правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел.

https://ria.ru/20210127/bloger-1594788376.html

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россия, москва, происшествия