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Правительство утвердило правила поддержки бизнеса
Правительство утвердило правила поддержки бизнеса
Кабмин утвердил правила поддержки бизнеса, трудоустроившего тех, кто ранее потерял работу, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:04
2021-03-22T12:53
михаил мишустин
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Кабмин утвердил правила поддержки бизнеса, трудоустроившего тех, кто ранее потерял работу, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, на каждого такого сотрудника работодатель получит поэтапную компенсацию в совокупном размере трех МРОТ."Мы внедряем новый инструмент стимулирования найма - компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан, которые на 1 января этого года состояли на учете в центрах занятости как безработные. Это три минимальных размера оплаты труда - по 12 тысяч 792 рубля - на каждого нового сотрудника", - сказал премьер.Правительство также утвердило и правила предоставления этой поддержки."Платежи поступят к работодателям в несколько этапов, после того как сотрудник отработает 1 месяц, затем три и полгода. Благодаря новой мере более 220 тысяч человек смогут получить работу и улучшить свое положение. Необходимые средства в федеральном бюджете на текущий год в размере 12 миллиардов рублей уже заложены", - добавил премьер.Как отмечается на сайте кабмина, распределением субсидий займётся Фонд социального страхования. Он будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать средства напрямую работодателю.Добавляется, что также для граждан будут организованы программы переобучения и дополнительного профессионального образования с возможностью дальнейшего трудоустройства. Стать их участниками смогут не только те, кто потерял работу из-за пандемии, но и люди старше 50 лет и женщины с маленькими детьми. Обучение для них организуют АНО "Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)", РАНХиГС и Томский госуниверситет. Ожидается, что в 2021 году не менее 168 тысяч человек смогут получить более востребованную профессию или допобразование и около 126 тысяч из них устроятся на работу."Затраты образовательных организаций возместят с помощью грантов. В федеральном бюджете на эти цели в 2021 году предусмотрено более 10 миллиардов рублей, в 2022 году – 7,4 миллиарда рублей, в 2023 году – 7,4 миллиарда рублей. Работа ведётся в рамках национального проекта "Демография", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210317/biznes-1601651759.html
https://ria.ru/20210319/nalog-1601934492.html
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михаил мишустин, правительство рф, экономика

Правительство утвердило правила поддержки бизнеса

12:04 22.03.2021 (обновлено: 12:53 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Кабмин утвердил правила поддержки бизнеса, трудоустроившего тех, кто ранее потерял работу, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, на каждого такого сотрудника работодатель получит поэтапную компенсацию в совокупном размере трех МРОТ.
"Мы внедряем новый инструмент стимулирования найма - компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан, которые на 1 января этого года состояли на учете в центрах занятости как безработные. Это три минимальных размера оплаты труда - по 12 тысяч 792 рубля - на каждого нового сотрудника", - сказал премьер.
Правительство также утвердило и правила предоставления этой поддержки.
"Платежи поступят к работодателям в несколько этапов, после того как сотрудник отработает 1 месяц, затем три и полгода. Благодаря новой мере более 220 тысяч человек смогут получить работу и улучшить свое положение. Необходимые средства в федеральном бюджете на текущий год в размере 12 миллиардов рублей уже заложены", - добавил премьер.
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Как отмечается на сайте кабмина, распределением субсидий займётся Фонд социального страхования. Он будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать средства напрямую работодателю.
Добавляется, что также для граждан будут организованы программы переобучения и дополнительного профессионального образования с возможностью дальнейшего трудоустройства. Стать их участниками смогут не только те, кто потерял работу из-за пандемии, но и люди старше 50 лет и женщины с маленькими детьми. Обучение для них организуют АНО "Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)", РАНХиГС и Томский госуниверситет. Ожидается, что в 2021 году не менее 168 тысяч человек смогут получить более востребованную профессию или допобразование и около 126 тысяч из них устроятся на работу.
"Затраты образовательных организаций возместят с помощью грантов. В федеральном бюджете на эти цели в 2021 году предусмотрено более 10 миллиардов рублей, в 2022 году – 7,4 миллиарда рублей, в 2023 году – 7,4 миллиарда рублей. Работа ведётся в рамках национального проекта "Демография", - добавляется в сообщении.
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