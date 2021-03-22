https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602333276.html

В ОНК предположили, в какой СИЗО могут отправить Белозерцева

В ОНК предположили, в какой СИЗО могут отправить Белозерцева

Арестованного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, могут поместить в СИЗО "Кремлевский централ" или "Лефортово",... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:33

2021-03-22T15:33

2021-03-22T15:33

задержание пензенского губернатора

сизо лефортово

иван белозерцев

ева меркачева

борис шпигель

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Арестованного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, могут поместить в СИЗО "Кремлевский централ" или "Лефортово", объяснила РИА Новости в понедельник член московской ОНК Ева Меркачева.По ее словам, после решения суда о заключении губернатор может отправиться и в изолятор временного содержания, где до распределения в СИЗО может пробыть до 10 дней.Помимо этого, как сообщается на сайте официального органа наблюдательной комиссии – "ОНК Газеты", Белозерцева могут также поместить на время карантина в столичное СИЗО №7.Комментарием ФСИН РИА Новости пока не располагает.Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников накануне были задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. На настоящий момент двое из них – сам губернатор и заместитель директора представительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов – уже арестованы судом.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей.Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Иван Белозерцев на оглашении решения суда об его аресте Басманный суд Москвы арестовал до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве. 2021-03-22T15:33 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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задержание пензенского губернатора, сизо лефортово, иван белозерцев, ева меркачева, борис шпигель, происшествия