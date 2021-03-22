В ОНК предположили, в какой СИЗО могут отправить Белозерцева
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного судаГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Арестованного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, могут поместить в СИЗО "Кремлевский централ" или "Лефортово", объяснила РИА Новости в понедельник член московской ОНК Ева Меркачева.
"Белозерцева могут поместить либо в СИЗО "Лефортово", либо в следственный изолятор "Кремлевский централ". Это связано, в первую очередь, с безопасностью, которую могут организовать ему в этих СИЗО. В основном, политических деятелей помещают или в "Лефортово", или в "Кремлевский централ", - сказала правозащитница.
По ее словам, после решения суда о заключении губернатор может отправиться и в изолятор временного содержания, где до распределения в СИЗО может пробыть до 10 дней.
Помимо этого, как сообщается на сайте официального органа наблюдательной комиссии – "ОНК Газеты", Белозерцева могут также поместить на время карантина в столичное СИЗО №7.
Комментарием ФСИН РИА Новости пока не располагает.
Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников накануне были задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. На настоящий момент двое из них – сам губернатор и заместитель директора представительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов – уже арестованы судом.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей.
Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.