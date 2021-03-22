Защита пензенского губернатора Белозерцева просила о домашнем аресте
© РИА Новости / пресс-служба Басманного суда МосквыГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев в зале суда
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Защита губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, просила о домашнем аресте, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"Суд посчитал, что такая мера пресечения не лишит его возможности скрыться или другим путем помешать ходу следствия, и отклонил ходатайство о домашнем аресте", - сказали в суде.
Басманный суд Москвы отправил Белозерцева в СИЗО до 20 мая.
СК предъявил обвинение Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медназначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.
Еще двое задержанных – заместитель директора представительства правительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков.